Αγγλία άρση μέτρων: Άνοιξαν πάμπ και κομμωτήρια στην Βρετανία

Αγγλία άρση μέτρων: Ψαλίδια κομμωτηρίων, πρωινό σε εστιατόριο και κυρίως, μπύρα στην παμπ. Η Βρετανία κάνει σήμερα το μεγαλύτερο της βήμα προς την επαναφορά στην κανονική ζωή. Οι άνθρωποι θα επιτρέπεται επιτέλους να βγουν έξω για ένα ποτό σε παμπ, να κουρευτούν και να γευματίσουν σε εστιατόρια, για πρώτη φορά έπειτα από περισσότερο από τρεις μήνες, σε μια χαλάρωση των μέτρων απαγόρευσης που προκαλεί φόβους για αναζωπύρωση κρουσμάτων.

Με την επαναλειτουργία παμπ, ξενοδοχείων, κομμωτηρίων, κινηματογράφων και μουσείων, οι Βρετανοί θα μπορούν να απολαύσουν ξανά ελευθερίες που στερήθηκαν για πάνω από τρεις μήνες. Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δήλωσε χθες ότι όλοι πρέπει να συμπεριφερθούν υπεύθυνα και να διατηρούν κοινωνικές αποστάσεις για να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις και να μην ριψοκινδέψουν ένα δεύτερο κύμα κορωνοϊού. Το μήνυμά του στον λαό; “Μην τα τινάξουμε τώρα στον αέρα, παιδιά”.

Let’s all stay alert, control the virus, save lives – and enjoy summer safely. pic.twitter.com/KTN2uWnEU8

— Boris Johnson #StayAlert (@BorisJohnson) July 3, 2020