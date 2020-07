Τουρκία εργοστάσιο έκρηξη: Τουλάχιστον 41 τραυματίες

Τουρκία εργοστάσιο έκρηξη: Σειρά ισχυρών εκρήξεων σημειώθηκαν σήμερα σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην επαρχία Σακάρια στη βορειοδυτική Τουρκία και τουλάχιστον 40 άνθρωποι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα, ανακοίνωσαν οι αρχές. “Έως τώρα μεταφέραμε 41 τραυματίες στο νοσοκομείο. Δόξα τω Θεώ, δεν υπάρχουν νεκροί”, ανέφερε σε ανάρτησή του Twitter ο τοπικός κυβερνήτης Τσετίν Οκτάι Καλντιρίμ.

Το κρατικό πρακτορείοAnadolu μετέδωσε ότι ο κυβερνήτης Καλντιρίμ δήλωσε ότι μέσα στο συγκρότημα στην περιοχή Χεντέκ της επαρχίας Σακάρια βρίσκονταν 150-200 άνθρωποι την ώρα του συμβάντος. Η έκρηξη χαρακτηρίστηκε “βιομηχανικό δυστύχημα” από μέλη σωστικών συνεργασιών.

Το δίκτυο CNN Turk μετέδωσε πλάνα όπου ένα τεράστιο σύννεφο καπνού φαίνεται πάνω από το σημείο της έκρηξης. Ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα έσπευσαν στο σημείο ύστερα από τις εκρήξεις, οι οποίες ακούστηκαν έως και σε απόσταση 50 χλμ, σύμφωνα με το Anadolu.

“Υπάρχουν περίπου 150-200 άνθρωποι (στο σημείο) σύμφωνα με τις πληροφορίες από τον ιδιοκτήτη του εργοστασίου, αλλά δεν μπορούμε να παρέμβουμε διότι οι εκρήξεις συνεχίζονται”, δήλωσε ο κυβερνήτης Καλντιρίμ σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu.

