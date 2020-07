Τράμπ κοροναϊός: Προεκλογική ομιλία, με φόντο παγκόσμιο ρεκόρ κρουσμάτων

Τράμπ κοροναϊός: Η άνοδος των κρουσμάτων του κορονοϊού την προηγούμενη εβδομάδα έχει φέρει στο προσκήνιο τον τρόπο που ο Τραμπ χειρίζεται την κρίση της covid-19, καθώς μάλιστα σήμερα πρόκειται να επισκεφθεί το όρος Ράσμορ για μια βραδιά με πυροτεχνήματα, η οποία ο Αμερικανός πρόεδρος ελπίζει να αποτελέσει μια στιγμή ενότητας για τη χώρα, την οποία δυσκολεύεται να συσπειρώσει. «Υπάρχει μια άνοδος των κρουσμάτων του κοροναϊού διότι κάνουμε τόσα μαζικά διαγνωστικά τεστ και τόσο καλά, πολύ περισσότερα και καλύτερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα», έγραψε αργά χθες Πέμπτη στο Τwitter ο Τραμπ.

«Αυτά είναι καταπληκτικά νέα, αλλά τα ακόμη καλύτερα είναι ότι οι θάνατοι και το ποσοστό θνησιμότητας μειώνεται», πρόσθεσε. Στο μεταξύ μία ημέρα πριν την εθνική γιορτή των ΗΠΑ ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος θα μιλήσει υπό το βλέμμα τεσσάρων μακρινών προκατόχων του. Των Τζορτζ Ουάσινγκτον, Τόμας Τζέφερσον, Θίοντορ Ρούζβελτ και Αβραάμ Λίνκολν. Ο Τραμπ δεν κρύβει τον ενθουσιασμό του για την εκδήλωση αυτή, στην οποία αναμένονται περίπου 7.500 άνθρωποι. «Θα είναι μια εξαιρετική βραδιά, με πυροτεχνήματα που ίδια τους έχουν δει λίγοι άνθρωποι», προέβλεψε. «Θα είναι καταπληκτικό!».

Θα αναφερθεί στην άνοδο των κρουσμάτων της covid-19 στις νότιες και τις δυτικές πολιτείες των ΗΠΑ, που «θέτει όλη τη χώρα σε κίνδυνο», όπως δήλωσε ο κορυφαίος Αμερικανός επιδημιολόγος Άντονι Φάουτσι; Θα φορέσει επιτέλους μάσκα για να δώσει το παράδειγμα, όπως ζητούν πολλοί κοινοβουλευτικοί ακόμη και από το δικό του κόμμα; Ο ένοικος του Λευκού Οίκου μπορεί να αναμένει θερμή υποδοχή στη Νότια Ντακότα, πολιτεία στην οποία κέρδισε με ποσοστό 60% στις προεδρικές εκλογές του 2016.

«Έχουμε πει σε όσους ανησυχούν ότι μπορούν να μείνουν σπίτι τους», εξήγησε μιλώντας στο Fox news. «Όσοι θέλουν να βρεθούν μαζί μας, θα διανέμουμε δωρεάν μάσκες, αν αποφασίσουν να φορέσουν. Όμως δεν θα υπάρξουν μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης». Ο τελευταίος εν ενεργεία πρόεδρος των ΗΠΑ που επισκέφθηκε το όρος Ράσμορ ήταν ο Τζορτζ Ου. Μπους το 2002. Ο Τραμπ αναφέρει εδώ και καιρό πόσο τον ενθουσιάζει αυτό το μνημείο όπου από το 1927 ως το 1941 σκαλίστηκαν οι προτομές των τεσσάρων προέδρων. Το 2017 είχε μάλιστα αστειευθεί ότι μπορεί να προστεθεί και η δική του προτομή.

Στο μεταξύ, θετικός σε κοροναϊό βρέθηκε ο Χέρμαν Κάιν, Ρεπουμπλικάνος πολιτικός που ήταν υποψήφιος για το χρίσμα του κόμματος στις προεδρικές εκλογές του 2012. Ο Κάιν διαγνώστηκε με τον νέο κοροναϊό λίγες ημέρες αφότου παραβρέθηκε στην προεκλογική συγκέντρωση του Ντόναλντ Τραμπ, στην Τάλσα της Οκλαχόμας. Ο Κάιν νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Ατλάντας, όπως αναφέρεται στον λογαριασμό του στο Twitter. «Ήμουν εκεί! Η ατμόσφαιρα ήταν ενθουσιώδης και συναρπαστική», έγραψε στον λογαριασμό του μετά τη συγκέντρωση της 20ής Ιουνίου. Ανήρτησε επίσης μια φωτογραφία του ίδιου και άλλων υποστηρικτών του Τραμπ που δεν φορούσαν μάσκα.

Την Δευτέρα ο Κάιν ενημερώθηκε ότι βρέθηκε θετικός στον SARS-CoV-2 και μέχρι την Τετάρτη, είχε παρουσιάσει σοβαρά συμπτώματα της ασθένειας Covid-19, ώστε να χρειάζεται νοσηλεία. Είναι 74 ετών και ανήκει σε ευπαθή ομάδα. «Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να γνωρίζουμε μετά βεβαιότητας πού μολύνθηκε ο κ. Κάιν αλλά γνωρίζουμε ότι είναι μαχητής, ότι νίκησε καρκίνο τετάρτου σταδίου. Με τη βοήθεια του Θεού, αισιοδοξούμε ότι θα αναρρώσει γρήγορα και πλήρως» συνεχίζει η ανακοίνωση στον λογαριασμό του στο Twitter. Πρόσφατα, ο ρεπουμπλικάνος πολιτικός είχε ζητήσει να μην καταστεί υποχρεωτική η χρήση μάσκας σε μια εκδήλωση στο Όρος Ράσμορ της Νότιας Ντακότας όπου θα παραστεί ο Τραμπ για τον εορτασμό της 4ης Ιουλίου.

Herman Cain has been admitted to the hospital after testing positive for coronavirus.

Cain attended Trump's rally in Tulsa. He posted a photo of himself at the rally sitting in close proximity to other attendees, none of whom appeared to be wearing masks. https://t.co/gkceYTUELS

— Kyle Griffin (@kylegriffin1) July 2, 2020