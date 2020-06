Κατερίνα Καινούργιου κόντρα: Τι συμβαίνει με τις δύο παρουσιάστριες

Κατερίνα Καινούργιου κόντρα: Από φίλες… εχθροί και πάλι φίλες. Η Κατερίνα Καινούργιου κι η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έχουν ανοίξει μια κόντρα το τελευταίο διάστημα. Μπορεί στο παρελθόν να έβγαιναν και να φωτογραφίζονταν σε στέκια της Αθήνας, όμως τώρα έχει συμβεί μια ένταση μεταξύ τους. Η Κατερίνα Καινούργιου δεν μάσησε τα λόγια της, όταν δημοσιογράφος της εκπομπής της ρώτησε την Κωνσταντίνα για τη συνεργασία της με το Open κι εκείνη δεν του είχε απαντήσει.

Μάλιστα, είχε επιλέξει να το πει στην εκπομπή του Νίκου Μουτσινά και στο ενδιάμεσο διάστημα είχε ακυρώσει εμφάνισή της στην εκπομπή της Κατερίνας, επιλέγοντας να εμφανιστεί σε ανταγωνιστικό πρωινό και συγκεκριμένα στο «Happy Day». Παράλληλα, ήρθε ένα ακόμη «χτύπημα». Δημοσιογράφος πάλι από την εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου, ο οποίος κάνει το backstage του J2US, πήγε για δηλώσεις στην Κωνσταντίνα και εκείνη αρνήθηκε, ενώ είχε μιλήσει στην εκπομπή του Alpha.

Κατερίνα Καινούργιου κόντρα: Τι πραγματικά έχει η Σπυροπούλου

«Με ενημερώνουν οι συνεργάτες μου ότι η Κωνσταντίνα μίλησε κανονικά στην κάμερα του Alpha. Άρα η Κωνσταντίνα έχει θέμα με το Open από το οποίο προβάλλεται κιόλας και πληρώνεται; Ποιο είναι το πρόβλημα της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου με την εκπομπή μας; Είναι προσωπικό με μένα; Να το λύσουμε. Μάλιστα μου έχει στείλει και κάποια μηνύματα πως δεν έχει προσωπικό πρόβλημα, αλλά την είχαμε ακυρώσει μια φορά. Είχαμε κανονίσει να έρθει στην εκπομπή, αλλά την προηγούμενη μέρα εμφανίστηκε σε άλλο κανάλι και εκπομπή ανταγωνιστική. Και αυτό δεν γίνεται σε καμία εκπομπή. Δε γίνεται να παίρνουμε τη Βίκυ Χατζηβασιλείου και να είναι ευγενής και η Σπυροπούλου να συμπεριφέρεται έτσι». Μετά την αποχώρηση της Κωνσταντίνας από το Just the two of us πήγε καλεσμένη στο «Ευτυχείτε» και υπήρξε μια ένταση μεταξύ των δύο κυριών, αλλά στο τέλος το θέμα λύθηκε.

Κατερίνα Καινούργιου κόντρα: Η παρεξήγηση που μάλλον λύθηκε

«Άκουσα και εγώ πράγματα που λέγατε ότι αναγκαστικά μας παίζατε λόγω ότι ήμασταν στο Just και δεν έχετε όρεξη να μας παίξετε. Υπάρχουν και από τις δύο πλευρές πράγματα που λέγονται και χοντρά πράγματα. Λύθηκαν γι’ αυτό είμαι εδώ. Αυτό δεν είναι κάτι ωραίο να λες για κάποιον, αναγκαστικά την παίζουμε την κοπέλα, η συμπαίκτρια του Ζώτου», είπε η Κωνσταντίνα. Τότε, η Κατερίνα Καινούργιου απάντησε: «Εφόσον και εσύ δεν μας μιλάς, δεν υπάρχει λόγος και εμείς να σε παίζουμε. Κωνσταντίνα εσύ αγνοείς τον ρεπόρτερ και όταν ο άνθρωπος κάθεται εκεί μέχρι τις τέσσερις τη νύχτα… Ο Κωνσταντίνος και ο Σπύρος Κεραμείδας μας μετέφεραν ότι γενικότερα υπήρχε μια άρνηση να μιλήσεις στην εκπομπή. Όταν ξαφνικά βλέπω εγώ να μιλάς στο Happy Day».

Δείτε ακόμη