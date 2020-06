Ρέβη – Τότσικας: Το ζευγάρι έχει επέτειο και δεν το κρύβει (vid)

Ρέβη – Τότσικας: Η Ρούλα Ρέβη και ο Αποστόλης Τότσικας γιορτάζουν και δεν το κρύβουν. H γνωστή φωτογράφος, ευχήθηκε χαρούμενη επέτειο γάμου, στον εδώ και έξι χρόνια σύζυγό της και διάσημο ηθοποιό Αποστόλη. Το ζευγάρι είχε παντρευτεί στο μακρινό Λος Άντζελες στις 26 Ιουνίου του 2014 και η φωτογράφος έγραψε χαρακτηριστικά: “Δεν έχω άλλες λέξεις … σε αγαπω πολύ και σε ευχαριστώ για όλα σου τα δωρα @apostolis_totsikas_official . Χαρούμενη επέτειο”, ενώ μοιράστηκε και μερικές ακόμα φωτογραφίες από τον γάμο που έγινε μυστικά και με μεγάλη συγκίνηση ανάμεσα στο ζευγάρι και στον κουμπάρο του το 2014.

Όλα είχαν ξεκινήσει με ένα απλό ταξίδι στην Αμερική στα μέσα του Ιούνη του 2014, όταν ο Αποστόλης είχε ολοκληρώσει τα γυρίσματα για την επιτυχημένη σειρά του Ant1 “Μπρούσκο”. Ντυμένοι και οι δυο στα λευκά με τον κουμπάρο τους Δημήτρη Γιαννέτο στο πλευρό τους, ο Αποστόλης και η Ρούλα παντρεύτηκαν στο Beverly Hills ενώ μια μέρα νωρίτερα ο γνωστός ηθοποιός είχε χαρίσει στην αγαπημένη του ένα μονόπετρο.

Ρέβη – Τότσικας: Το τρυφερό φιλί του ζευγαριού

Οι πρώτες φωτογραφίες του γάμου του ζευγαριού κυκλοφόρησαν στα social media, με την γνωστή φωτογράφο να εξομολογείται: “Σήμερα ήταν η πιο φωτεινή μέρα της ζωής μας….26/6/2014”. Η φωτογράφος έχει ακόμα τον ίδιο ενθουσιασμό για τον αγαπημένο της και γιορτάζει την επέτειο γάμου με την ίδια χαρά και αγάπη ενώ οι δύο τους έχουν αποκτήσει μαζί δύο δίδυμα παιδιά.

Από τη μεριά του, ο ηθοποιός δημοσίευσε τέσσερα διαφορετικά Posts με αναμνήσεις από το γάμο του με την φωτογράφο κι έγραψε χαρακτηριστικά: “No words just love. My best , my everything….. love you !! Happy anniversary babe. @roula.revi”. Το ζευγάρι είχε κάνει μόλις χτες μια βραδινή έξοδο όπου αντάλλαξε ένα τρυφερό φιλί.

Δείτε ακόμη