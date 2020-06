Σούπερ Λιγκ – ΑΕΚ: Πέντε κιτρινόμαυρα γκολ σε «νεκρό» χρόνο

Σούπερ Λιγκ – ΑΕΚ: Τα… μάγια του Μάρκο Λιβάγια κόντρα στον Άρη, είναι ένα γεγονός που θα θυμούνται οι φίλοι της ΑΕΚ. Και πώς να το ξεχάσουν άλλωστε; Όλοι όδευαν προς… έμφραγμα μετά το γκολ του Ντιγκινί στο 93’! Ωστόσο, ο Κροάτης άσος τους έκανε… ηλεκτροσόκ στο 96’ και η καρδιά τους λειτούργησε ξανά κανονικά! Βέβαια, λένε τα βουνά είναι συνηθισμένα στα χιόνια. Έτσι και οι φίλοι της ΑΕΚ. Έχουν συνηθίσει να… ανασταίνονται σε νεκρό χρόνο, μετά από ανάλογα «εμφράγματα» που έχουν υποστεί. Είναι και λες και έχει περάσει στο DNA αυτής της ομάδας να σε στέλνει στην κόλαση και να σε γυρίζει στον παράδεισο στο φινάλε! Ενώ πλέον έχεις συμβιβαστεί με το χειρότερο σενάριο…

Θα μπορούσε λοιπόν να γίνει ένα παράδειγμα το «κάντο όπως ο Λιβάγια». Σε άλλη ομάδα όμως! Γιατί στην ΑΕΚ έχει ξαναγίνει. Ουκ ολίγες φορές. Από εξαίρεση του κανόνα, τείνει να γίνει ο ίδιος ο κανόνας. Υπάρχουν τουλάχιστον πέντε πολύ πρόσφατα παραδείγματα που το αποδεικνύουν. Ότι η ΑΕΚ δεν τα παρατάει μέχρι να σφυρίξει το τέλος ο διαιτητής. Παράδειγμα 1: Το πιο μακρινό απ’ όλα, σε… απόσταση. Ήταν ένα βράδυ του Φλεβάρη, το 2013. Στις 2 του μήνα συγκεκριμένα. Ο Παναθηναϊκός κέρδιζε με 1-3, έχοντας ανατρέψει το 0-2 του πρώτου αγώνα. Το τριφύλλι είχε σκορ πρόκρισης και είχε χάσει ευκαιρίες να το «καθαρίσει». Ο 4ος είχε δείξει επτά λεπτά καθυστερήσεων και παίζονταν οι… καθυστερήσεις τους. Η φάση και τέλος όπως λέγαμε μικροί. Ο Μίτσελ εκτελεί φάουλ από το… σπίτι του, ο Καρνέζης κάνει επική γκέλα και 2-3.

Σούπερ Λιγκ – ΑΕΚ: Η χρονιά των ανατροπών

Η ΑΕΚ στέφθηκε πρωταθλήτρια Ελλάδας το 2018, μετά από 24 χρόνια. Για να το πετύχει αυτό έζησε μια χρονιά.. παράνοιας με πολλές ανατροπές! Μάλιστα, οι δύο ήταν στα ματς πρωταθλήματος με τον Ολυμπιακό! Πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ. Οι Πειραιώτες είναι 2-0 μπροστά στο σκορ, αλλά ο Χριστοδουλόπουλος έχοντας… επισκεφτεί πρόσφατα τον ψυχίατρο φέρνει το ματς στα ίσια. Το 2-2 με τρομερή εκτέλεση φάουλ. Όμως δεν είχε τελειώσει εκεί το ματς της 24ης Σεπτεμβρίου του 2017. Στο 89’ ο Λιβάγια έβγαλε συρτή σέντρα από τα δεξιά και ο Μάνταλος με προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 3-2!

Το ματς των δύο ομάδων στο «Γ. Καραϊσκάκης» για το πρωτάθλημα επεφύλαξε κι άλλο… buzzer beater της ΑΕΚ. Ήταν το βράδυ της 4ης Φεβρουαρίου του 2018. Ο Ολυμπιακός είχε πάρει προβάδισμα στο 80’ με τον Ανσαριφάρντ. Η ΑΕΚ ήθελε μόνο νίκη για να ελπίζει σε τίτλο. Πίεσε ως το τέλος και δικαιώθηκε. Στο 87’ ο Τσιγκρίνσκι ισοφάρισε. Το ματς είχε πέντε λεπτά καθυστερήσεις. Στο 4ο οι φίλοι της Ένωσης έζησαν ξανά τη μαγεία! Σέντρα του Γκάλο από τα δεξιά, ο… άγνωστος μέχρι τότε Γιακουμάκης πετάχτηκε πρώτος στην μπάλα και με πλασέ έκανε το 1-2. Ένα από τα γκολ που έδωσαν στην Ένωση το πρωτάθλημα.

Σούπερ Λιγκ – ΑΕΚ: Την ανέστησε ο Λάζαρος!

Η ΑΕΚ έπαιζε τον δεύτερο ημιτελικό του Κυπέλλου με την ΑΕΛ. Το 2-1 του πρώτου αγώνα υπέρ των βυσσινί τους έδινε την πρόκριση ως το 94’. Λεπτό κατά το οποίο ο Λάζαρος Χριστοδουλόπουλος άλλαξε τον ρου της ιστορίας. Μετά από εκτέλεση κόρνερ η μπάλα πέρασε απ’ όλους και ο Λάζαρος έκανε κάτι μαγικό. Κοντρόλ με ύψος στην μπάλα και γυριστό ψαλιδάκι. «Αγάλματα» όλοι και γκολ. Η Ένωση ήταν στον τελικό!

Σούπερ Λιγκ – ΑΕΚ: Ο Κατσουράνης του 95′

Last but not least το ματς της Ριζούπολης. Η ΑΕΚ δεν είχε κάποιο κέρδος παραπάνω, πέραν του ότι αποκαταστάθηκε η δικαιοσύνη. Ο Ολυμπιακός είχε ισοφαρίσει το γκολ του Νικολαΐδη και η Ένωση είχε χάσει πολλές ευκαιρίες. Στο τέλος, όμως, δικαιώθηκε. Στο 95’, ενώ είχαν συμπληρωθεί τα τέσσερα λεπτά που είχαν δοθεί, η μπάλα πήγε στον Κατσουράνη. Εκείνος προχώρησε λίγο και με ένα «ξερό» διαμόρφωσε το τελικό 1-2!

