Μπάσκετ – Ευρωλίγκα: Πράσινος γολγοθάς

Μπάσκετ – Ευρωλίγκα: Δεν του φτάνουν τα εσωτερικά προβλήματα, τον ρημάζει και το πρόγραμμα γολγοθάς τον Παναθηναϊκό. Το τριφύλλι ξεκινάει τη σεζόν στην Euroleague με ένα τρομερά δύσκολο πρόγραμμα, ενώ αντίθετα, ο Ολυμπιακός έχει ανοιχτό τον δρόμο, για ένα καλό ξεκίνημα στη σεζόν. Το πρώτο ντέρμπι θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ στη 2η αγωνιτική (9/10), ενώ το ματς στο ΣΕΦ θα γίνει την 24η αγωνιστική (5/2/2021). Ο Παναθηναϊκός αρχίζει τις υποχρεώσεις του στην έδρα της Χίμκι (2/10), ενώ ο Ολυμπιακός για την 1η αγωνιστική υποδέχεται τη Ζαλγκίρις (1/10).

Αυτό που γινεται αντιληπτό άμεσα είναι το δύσκολο ξεκίνημα που έχουν οι πράσινοι με 4/6 εκτός έδρας και τα εντός έδρας κόντρα σε Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε! Είναι χαρακτηριστικό πως οι εξάκις πρωταθλητές Ευρώπης μέχρι και την 8η αγωνιστική (13/11) θα παίξουν εκτός έδρας με Χίμκι, Βιλερμπάν, Μπαρτσελόνα, Ζενίτ και εντός κατά σειρά με Ολυμπιακό, Φενέρ, ΤΣΣΚΑ και Αναντολού Εφές!

