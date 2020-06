ΗΠΑ – Αστυνομικός κεφαλοκλείδωμα: Τέθηκε σε διαθεσιμότητα

ΗΠΑ – Αστυνομικός κεφαλοκλείδωμα: Αστυνομικός στη Νέα Υόρκη τέθηκε σε διαθεσιμότητα χθες Κυριακή αφού αναρτήθηκε βίντεο στο Διαδίκτυο στο οποίο φαίνεται να κάνει κεφαλοκλείδωμα σε έναν Αφροαμερικανό κατά τη διάρκεια σύλληψης. Η αστυνομία της Νέας Υόρκης έχει απαγορεύσει αυτή την πρακτική από το 1993. Όμως ο θάνατος από ασφυξία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ κατά τη σύλληψή του από έναν λευκό αστυνομικό στη Μινεάπολις έφερε στο προσκήνιο ξανά τις πρακτικές που χρησιμοποιεί η αστυνομία.

“Έπειτα από μια γρήγορη έρευνα από το Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων ο αστυνομικός που εμπλέκεται σε αυτό το ανησυχητικό περιστατικό στο Κουίνς, όπου φαίνεται να χρησιμοποίησε κεφαλοκλείδωμα, τέθηκε σε διαθεσιμότητα”, ανακοίνωσε ο επιθεωρητής της αστυνομίας της Νέας Υόρκης Ντέρμοτ Σι στο Twitter. “Ενώ συνεχίζεται πλήρης έρευνα, δεν είχα καμία αμφιβολία ότι ήταν απαραίτητη η λήψη άμεσης δράσης”, πρόσθεσε.

Το βίντεο που αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο δείχνει πολλούς αστυνομικούς να προσπαθούν να ακινητοποιήσουν έναν άνδρα που βρίσκεται στο έδαφος με το στομάχι. Ένας από τους αστυνομικούς φαίνεται να έχει το χέρι του γύρω από τον λαιμό του. Ο άνδρας διακομίστηκε στο νοσοκομείο αργά χθες Κυριακή, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NBC News.

Στην Καλιφόρνια, ο κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ έδωσε εντολή να σταματήσει να διδάσκεται στο πρόγραμμα εκπαίδευσης της αστυνομίας η λαβή στον λαιμό που κόβει τη ροή του αίματος προς τον εγκέφαλο. «Δεν έχει θέση στον 21ο αιώνα», τόνισε για αυτή την πρακτική. Πρόκειται για λαβή που ήδη απαγόρευσαν 15 υπηρεσίες επιβολής του νόμου στο Σαν Ντιέγκ. Στο Σιάτλ από την άλλη, ο δήμαρχος της πόλης απαγόρευσε τη χρήση χημικών από την αστυνομία. Στο Ντένβερ, δικαστής διέταξε την αστυνομία να σταματήσει να χρησιμοποιεί δακρυγόνα, πλαστικές σφαίρες και άλλα «μη θανατηφόρα» μέσα, όπως χειροβομβίδες κρότου λάμψης, εναντίον διαδηλωτών στην πόλη.

The New York City police department have released a body-camera footage after an officer got suspended over the use of an apparent chokehold on a black man.

Read more here: https://t.co/WKK8fbXjKX pic.twitter.com/7KZoBf9t1X

— SkyNews (@SkyNews) June 22, 2020