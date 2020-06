Σιάτλ πυροβολισμοί: Δεύτερο περιστατικό μέσα σε 48 ώρες στην «αυτόνομη» ζώνη του Κάπιτολ Χιλ

Σιάτλ πυροβολισμοί: Ακόμη μια καταγγελία για πυροβολισμούς στην «αυτόνομη» ζώνη του Κάπιτολ Χιλ ανακοίνωσε πως ερευνά η αστυνομία στο Σιάτλ των ΗΠΑ. Να αναφέρουμε ότι αυτό είναι το δεύτερο παρόμοιο περιστατικό μέσα σε 48 ώρες στην «αυτόνομη» ζώνη που έχουν δημιουργήσει διαδηλωτές σε συνοικία της πόλης. Επίσης να τονίσουμε ότι το Σάββατο ένας έφηβος σκοτώθηκε και ένα άλλο άτομο τραυματίστηκε στην «αυτόνομη» αυτή περιοχή που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο των διαδηλώσεων που πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις ΗΠΑ κατά της αστυνομικής βίας και του ρατσισμού μετά τον θάνατο από ασφυξία του Αφροαμερικανού Τζορτζ Φλόιντ κατά τη βίαιη προσαγωγή του από λευκούς αστυνομικούς στη Μινεάπολις.

Εδώ και δύο εβδομάδες διαδηλωτές και ακτιβιστές έχουν αποκλείσει το Κάπιτολ Χιλ, αφού εκδίωξαν τους αστυνομικούς από το τοπικό τμήμα, και έχουν δημιουργήσει μια ζώνη χωρίς αστυνομία, λέγοντας ότι εφαρμόζουν ένα κοινωνικό πείραμα. Η ατμόσφαιρα στη συνοικία είναι εν γένει εορταστική. «Η αστυνομία ερευνά ένα περιστατικό με πυροβολισμούς στην αυτόνομη ζώνη του Κάπιτολ Χιλ. Ένα άτομο (νοσηλεύεται) στο νοσοκομείο HMC τραυματισμένο από σφαίρα», ανακοίνωσε στο Twitter η αστυνομία του Σιάτλ. «Οι αναφορές για δεύτερο περιστατικό με πυροβολισμούς δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη προς το παρόν», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι θα ακολουθήσει νέα ενημέρωση. Μία εκπρόσωπος του ιατρικού κέντρου Harborview Medical Cente επιβεβαίωσε ότι στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ένα άτομο που τραυματίστηκε από σφαίρα γύρω από την «αυτόνομη» ζώνη.

Summer of Live update. After the shootings on Fri night, a disagreement erupted, triggering the Alternative Dispute Mechanism which supplanted the court system of Seattle in CHAZ/CHOP. Justice was dispatched speedily. pic.twitter.com/IEaG5VqxpY

— Mike (@Doranimated) June 21, 2020