Ινδονησία έκρηξη ηφαιστείου: Ζωντάνεψε το Μεράπι και σπέρνει πανικό

Ινδονησία έκρηξη ηφαιστείου: Δυο φορές εξερράγη την Κυριακή το όρος Μεράπι, ένα ενεργό ηφαίστειο στην Ινδονησία, στέλνοντας έτσι σύννεφα τέφρας 6 χιλιομέτρων στον ουρανό, σύμφωνα με όσα ανέφερε η γεωλογική υπηρεσία της χώρας. Οι εκρήξεις είχαν σαν αποτέλεσμα να πέσει γκρίζα στάχτη σε μερικά από τα χωριά στις πλαγιές του ηφαιστείου, ύψους 2.930 μέτρων.

Το ηφαίστειο βρίσκεται κοντά στην πολιτιστική πρωτεύουσα της Ινδονησίας, Γιογκιακάρτα. Οι δύο εκρήξεις είχαν διάρκεια, περίπου, επτά λεπτών. Ευτυχώς για την ώρα δεν αναφέρθηκαν τραυματίες, ωστόσο όλες οι δυνάμεις της χώρας βρίσκονται σε επιφυλακή.

Οι κάτοικοι σε περιοχές κοντά στο ηφαίστειο άρχισαν να ακούνε δυνατούς ήχους νωρίς το πρωί της Κυριακής, ανέφεραν τοπικά ΜΜΕ. Οι τοπικές αρχές διέταξαν τους κατοίκους να απομακρυνθούν εκτός μιας ζώνης τριών χιλιομέτρων γύρω από τον κρατήρα. Μετά την έκρηξη, η γεωλογική υπηρεσία συμβούλεψε τα εμπορικά αεροπλάνα να πετάξουν με προσοχή στην περιοχή, χωρίς να αύξησαν την κατάσταση συναγερμού.ισμοί ή θάνατοι. Το ηφαίστειο είχε ξεσπάσει τελευταία φορά τον Μάρτιο.

Indonesia's most volatile volcano Mount Merapi erupted today.

Merapi spewed ash and hot gas in a massive column as high as 3.7 miles on Sunday morning. pic.twitter.com/5lnpECmm6p

— Alex Journey (@alexjourneyID) June 21, 2020