Μινεάπολη πυροβολισμοί: Ένας νεκρός και 11 τραυματίες

Μινεάπολη πυροβολισμοί: Μπαράζ πυροβολισμών στη Μινεάπολη των ΗΠΑ, όπου στα τέλη του περασμένου μήνα έχασε τη ζωή του ο Τζορτζ Φλόιντ, με την αστυνομία να κάνει επισήμως λόγο για έναν νεκρό και 11 τραυματίες. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία της πόλης, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του κατά τους πυροβολισμούς ενώ ακόμη 11 είναι τραυματίες, χωρίς ωστόσο να απειλείται η ζωή τους. Οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο, ενώ η αστυνομία συνέστησε στους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή. Το όνομα και η ηλικία του θύματος δεν είναι προς το παρόν γνωστά και δεν έχει διευκρινιστεί αν έχει γίνει κάποια σύλληψη.

Το σκηνικό των νέων επεισοδίων βρίσκεται περίπου πέντε χιλιόμετρα από το εμπορικό κέντρο της πόλης, το οποίο τις τελευταίες εβδομάδες αποτελεί σκηνικών αντιρατσιστικών διαδηλώσεων στη μνήμη του Τζορτζ Φλόιντ, του άοπλου μαύρου Αμερικανού που στις 25 Μαΐου πέθανε από ασφυξία ενώ βρισκόταν υπό αστυνομική κατοχή. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πώς ξεκίνησε το συμβάν. Όπως αναφέρει το Associated Press, στην περιοχή υπάρχουν αρκετά μπαρ και εστιατόρια, τα οποία από την 1η Ιουνίου λειτουργούν υπό περιορισμούς εξ αιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού.

A livestream captured the aftermath of a shooting that hit 10 people just now in Uptown, Minneapolis: pic.twitter.com/3CFsjVvqHE

— Kyle Hooten (@KyleHooten2) June 21, 2020