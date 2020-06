Επίθεση με μαχαίρι – Ρέντινγκ: Τρεις νεκροί στη Βρετανία, συνελήφθη 25χρονος

Επίθεση με μαχαίρι – Ρέντινγκ: Τρεις νεκροί και τρεις σοβαρά τραυματίες είναι ο απολογισμός της επίθεσης με μαχαίρι που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου σε πάρκο στην πόλη Ρέντινγκ στη νότια Βρετανία. Για την επίθεση έχει συλληφθεί ένας 25χρονος ο οποίος, σύμφωνα με το Press Association, είναι Λίβυος. Βίντεο δείχνει τραυματιοφορείς να σπεύδουν στο σημείο και τουλάχιστον τρεις άνθρωποι να αιμορραγούν και να βρίσκονται στο έδαφος, σε ένα πάρκο. Σύμφωνα με την Daily Mail τον 25χρονο συνέλαβε ένας εκτός υπηρεσίας αστυνομικός ο οποίος τον ακινητοποίησε κάνοντας του «τάκλιν». Η αστυνομία για την ώρα δεν αντιμετωπίζει το περιστατικό ως τρομοκρατικό «ωστόσο οι αξιωματικοί αφήνουν ανοιχτά τα ενδεχόμενα ως προς τα κίνητρα για το συμβάν και οι έρευνες υποστηρίζονται από συναδέλφους της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας», δήλωσε ο αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, Ιαν Χάντερ.

Αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στην εφημερίδα Mirror είπε ότι ο δράστης «φώναζε ακατανόητες λέξεις» πριν μαχαιρώσει ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί στο πάρκο στο Ρέντινγκ, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 65 χλμ. δυτικά του Λονδίνου. Ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας που μίλησε στο BBC, ο Λόρενς Γουόρτ, είπε ότι η επίθεση ξεκίνησε όταν ένας άντρας ξαφνικά στράφηκε προς μια παρέα περίπου οκτώ έως 10 φίλων και άρχισε να τους μαχαιρώνει, «οπότε οι πρώτοι τρεις που χτύπησε εντελώς ξαφνικά, τους χτύπησε πολύ σοβαρά». Ο Γουόρτ ανέφερε ότι ο επιτιθέμενος κάρφωσε το βλέμμα του σε αυτόν και στο άτομο που ήταν μαζί του και ο δράστης άρχισε να έρχεται κατά πάνω τους, αλλά εκείνοι τράπηκαν σε φυγή, οπότε ο άνδρας γύρισε πίσω για να επιτεθεί σε άλλους. Όταν όλοι άρχισαν να τρέχουν για να φύγουν από το σημείο, ο δράστης έτρεξε φεύγοντας από το πάρκο, τόνισε ο Γουόρτ.

«Οι σκέψεις μου είναι σε όλους εκείνους που επηρεάστηκαν από το φρικτό περιστατικό στο Ρέντινγκ και εκφράζω τις ευχαριστίες μου στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης στο σημείο σκηνή», δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον σε tweet του. Η υπουργός Εσωτερικών της Βρετανίας Πρίτι Πατέλ δήλωσε έντονα ανήσυχη στο άκουσμα της είδησης για το συμβάν. Η επίθεση συνέβη στην περιοχή στην οποία πραγματοποιήθηκε νωρίτερα αντιρατσιστική διαδήλωση του κινήματος Black Lives Matter, αλλά η αστυνομία τόνισε ότι η επίθεση δεν φαίνεται να συνδέεται με τη διαδήλωση. Υποστηρικτής του Black Lives Matter ανέφερε στο Facebook ότι η επίθεση έγινε λίγες ώρες μετά το τέλος της διαδήλωσης και τα άτομα που παρευρέθηκαν σε αυτή δεν τραυματίστηκαν.

My thoughts are with all of those affected by the appalling incident in Reading and my thanks to the emergency services on the scene.

