Σαμάνθα Φοξ – Ντέιβιντ Κάσιντι: Μια… μετά θάνατον κατηγορία

Σαμάνθα Φοξ – Ντέιβιντ Κάσιντι: H Σαμάνθα Φοξ έγινε παγκοσμίως γνωστή τη δεκαετία του 80 για τα τραγούδια της αλλά και το σέξι παρουσιαστικό της που την είχε αναδείξει σε σεξοβόμβα της εποχής. Σήμερα η 54χρονη Σαμάνθα μέσα από το ντοκιμαντέρ The Naked Truth του channel 4, αποκαλύπτει 35 χρόνια μετά το συμβάν ότι ο διάσημος τραγουδιστής David Cassidy, o οποίος έφυγε από το ζωή το 2017 την είχε παρενοχλήσει σεξουαλικά, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του κλιπ του Romance, στο οποίο της είχε ζητήσει να συμμετέχει.

Να σημειώσουμε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το μοντέλο και τραγουδίστρια είχε καταγγείλει τον τραγουδιστή για αυτή την παρενόχληση. Στο ντοκιμαντέρ η Φοξ, αναφέρεται σε λεπτομέρεις λέγοντας πως ο Κάσιντι είχε προσπαθήσει να τη φιλήσει αλλά και ότι την είχε ακολουθήσει στην τουαλέτα- σε εστιατόριο του Λονδίνου όπου την είχε καλέσει για δείπνο με τον πατέρα της -και προσπάθησε να βάλει το χέρι του μέσα από τη φούστα της. Η Σαμάνθα τόσο στο ντοκιμαντέρ όσο και στην αυτοβιογραφία της αναφέρει πολλές πικάντικες λεπτομέρειες για ότι είχε συμβεί εκείνη την περίοδο της συνεργασίας της με τον Κάσιντι, όταν εκείνη ήταν μόνο 19 ετών.

Σαμάνθα Φοξ: Το… όνειρο των αγοριών

Τη δεκαετία του ‘80 η Samantha Fox μπορεί να μην ήταν το «απόλυτο» sex symbol, αλλά τα πόστερ της κοσμούσαν τα υπνοδωμάτια χιλιάδων εφήβων. Αν και από πολύ μικρή είχε εκδηλώσει την αγάπη της για το τραγούδι, την πρόλαβε το μόντελινγκ. Σε ηλικία 16 χρόνων έβαλε την μητέρα της να τη φωτογραφίσει ημίγυμνη κι έστειλε τις φωτογραφίες σε έναν διαγωνισμό! Δεν πήρε την πρώτη θέση, αλλά για τα επόμενα χρόνια είχε συχνά πυκνά μια θέση στην σελίδα 3 της βρετανικής εφημερίδας Sun που φιλοξενούσε αποκαλυπτικές φωτογραφίες νεαρών κοριτσιών. Όσο ήταν μοντέλο μάνατζερ ήταν ο πατέρας της.

Έβγαλε πολλά χρήματα και αυτά διέλυσαν και τη σχέση με τον πατέρα της. Η Samantha προσέλαβε λογιστές για να ελέγξουν τους λογαριασμούς της, καθώς πίστευε ότι ο πατέρας της, που είχε ξαναπαντρευτεί, είχε καταχραστεί πάνω από ένα εκατομμύριο δολάρια. Η Samantha υπέβαλε μήνυση εναντίον του και το δικαστήριο της επιδίκασε 363.000 δολάρια ως αποζημίωση. Δεν επικοινώνησαν ξανά ποτέ. Ο Patrick Fox πέθανε το 2000 χωρίς να έχει ανταλλάξει κουβέντα με τη μεγάλη του κόρη για τουλάχιστον μία δεκαετία.

Η μεγάλη αποκάλυψη

Το 2003 η Samantha εξέπληξε το κοινό της. Aπό το 1999 είχαν αρχίζει να κυκλοφορούν φήμες για τη σεξουαλική της ταυτότητα, αν και ήδη ήταν γνωστή η σχέση που είχε στο παρελθόν με τον τραγουδιστή των KISS Paul Stanley. Ωστόσο, οι φήμες ότι ίσως είναι ομοφυλόφιλη είχαν φουντώσει, καθώς εκείνη την εποχή συγκατοικούσε με την αυστραλή τραγουδίστρια Κρις Μπονάτσι με την οποία έκανε πολλές δημόσιες εμφανίσεις. Τέσσερα αργότερα η Samantha δήλωσε: «Έχω κοιμηθεί με άλλες γυναίκες, αλλά δεν έχω ερωτευτεί ξανά όπως ερωτεύτηκα τη Myra Stratton. O κόσμος λέει ότι είμαι γκέι… δεν ξέρω τι είμαι. Το μόνο που ξέρω είναι ότι είμαι ερωτευμένη με τη Myra. Την αγαπώ και θέλω να περάσω το υπόλοιπο της ζωής μου μαζί της».

Η Myra ήταν η μάνατζερ της Samantha και κατά 10 χρόνια μεγαλύτερή της. Όταν γνωρίστηκαν το 1999 η Samantha είχε ήδη μια σχέση με την Μπονάτσι. Την άφησε όμως για χάρη της Stratton, όπως αποκάλυψε πολύ αργότερα σε συνέντευξη η Αυστραλή τραγουδίστρια. Τον Αύγουστο του 2015 η Myra Stratton έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη με τον καρκίνο που κράτησε δύο χρόνια.

Το ξεκίνημα στη μουσική

Η Φοξ παράτησε σχετικά γρήγορα το μόντελινγκ. Άλλωστε ήταν διάσημη, με πολλά χρήματα και τίποτα δεν την εμπόδιζε να κάνει τα πρώτα της βήμα στη δισκογραφία. Ούτε καν η φωνή της που χωρίς να είναι κακή δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Μικρό το εμπόδιο μπροστά στη συνολική εικόνα της, η οποία ταίριαζε με την ποπ κουλτούρα της εποχής. Το 1986 έκανε το ντεμπούτο της με το τραγούδι «Touch me» που έγινε αμέσως νούμερο 1 σε 17 χώρες. Δεν ήταν παρά ένα συνηθισμένο ποπ άκουσμα, αλλά το τολμηρό βίντεο κλιπ και το μεγάλο της μπούστο, αρκούσαν για να ξεπεραστούν αυτές οι λεπτομέρειες. Η σύγκριση με τη Μαντόνα ήταν αναπόφευκτη, αλλά μάλλον είχε να κάνει με τη θεματολογία των περιοδικών που έψαχναν για κόντρες και ιντριγκαδόρικα άρθρα. Ακολούθησαν δίσκοι, συναυλίες, βίντεο κλιπ που σάρωναν στο MTV και μια υποψηφιότητα για τα Brit Awards.

Η Samantha είχε κάνει το όνειρό της πραγματικότητα. Η τελευταία της συλλογή Greatest hits κυκλοφόρησε το 2009. Εκτός από το μόντελινγκ και τη δισκογραφία, η Samantha Fox ασχολήθηκε και με την τηλεόραση. Εμφανίστηκε σε διαφημίσεις, σε σίριαλ, σε ταινίες και σε ριάλιτι. Το 1995 πήρε μέρος στον διαγωνισμό για την επιλογή του τραγουδιού που θα έστελνε η Βρετανία στη Eurovision. Το τραγούδι της Go For The Heart ήρθε τέταρτο. Το 2012 η Samantha Fox ήρθε στην Ελλάδα για δύο συναυλίες στη Χαλκιδική.