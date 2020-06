Ξυλοδαρμός 15χρονης Μελβούρνη: 8 κορίτσια της προκάλεσαν κατάγματα και μελανιές

Ξυλοδαρμός 15χρονης Μελβούρνη: Σοκ προκαλεί στην Αυστραλία και στο διαδίκτυο βίντεο στο οποίο έχει καταγραφεί ο άγριος ξυλοδαρμός μιας 15χρονης από μια ομάδα οχτώ μαύρων κοριτσιών. Η επίθεση σε βάρος της 15χρονης σημειώθηκε ενώ αυτή περίμενε το τρένο. Τα κορίτσια που κάνουν την επίθεση χτυπούν το θύμα τους με μπουνιές και κλωτσιές με την 15χρονη απλά να προσπαθεί να προστατευτεί. Η μητέρα της 15χρονης κατήγγειλε ότι η επίθεση δεν σταμάτησε σε όσα απεικονίζονται στο βίντεο αλλά η ομάδα των μαύρων κοριτσιών πέταξε στο έδαφος την κόρη της και την ποδοπάτησε. Σύμφωνα με την ίδια η 15χρονη από την επίθεση που σημειώθηκε στη Μελβούρνη υπέστη κατάγματα στα πλευρά, ένα μαυρισμένο μάτι και μελανιές σε όλο της το κορμί.

Κατά πληροφορίες τουλάχιστον μια από τις δράστριες ήταν γνωστή της 15χρονης η οποία πιστεύει ότι δέχθηκε την επίθεση γιατί είχε μιλήσει με ένα αγόρι για το οποίο ενδιαφερόταν ερωτικά μια από την 8μελη ομάδα. Η αστυνομία έχει ενημερωθεί για την επίθεση αλλά ακόμα δεν έχει προχωρήσει σε έρευνα γιατί, όπως γράφει το Russia Today, δεν έχει ακόμα κατατεθεί επίσημα καταγγελία από την 15χρονη. Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι αυτό δεν έχει γίνει γιατί η έφηβη φοβάται ότι θα δεχθεί νέα επίθεση αν εμπλακεί η αστυνομία. Για την 15χρονη έχει ήδη δημιουργηθεί μια ειδική σελίδα στην πλατφόρμα GoFundMe στην οποία έχουν ήδη συγκεντρωθεί περίπου 23.000 δολάρια.

A teen in Australia was brutally attacked by a gang of eight girls

The gang posted their videos of the beating on Snapchat to show off to their peers. The victim believes she was targeted because she spoke to a boy who one of the group ‘liked’

