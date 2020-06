Μητσοτάκης Μνημείο Ολοκαυτώματος- Ισραήλ: Το όνομα που τον συγκίνησε

Μητσοτάκης Μνημείο Ολοκαυτώματος- Ισραήλ: Φόρο τιμής στους περίπου έξι εκατομμύρια Εβραίους που δολοφονήθηκαν από τους Ναζί απέτισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος επισκέφθηκε σήμερα το μνημείο του Ολοκαυτώματος Yad Vashem, στην Ιερουσαλήμ. Ο πρωθυπουργός κατέθεσε στεφάνι στην εμβληματική Αίθουσα Μνήμης (Hall of Remembrance), όπου είναι χαραγμένα τα ονόματα τοποθεσιών όπου διαπράχθηκαν οι χειρότερες θηριωδίες των Ναζί σε βάρος των Εβραίων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε επίσης τα ενδότερα του μνημείου όπου, μεταξύ άλλων, εκτίθεται ένα βαγόνι από τα τραίνα που οδηγούσαν τους Εβραίους στα στρατόπεδα συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη και τον γιο τους Κωνσταντίνο, βάδισε έως το τμήμα του μνημείου που είναι αφιερωμένο σε μη Εβραίους οι οποίοι έθεσαν τη ζωή τους σε κίνδυνο προκειμένου να προστατεύσουν τους διωκόμενους του Ολοκαυτώματος. Ανάμεσα στα ονόματα που είναι χαραγμένα στις πλάκες των Δίκαιων των Εθνών (The Righteous Among the Nations) βρίσκεται αυτό της Ευαγγελίας Γεωργιάδου, αδελφής της γιαγιάς του πρωθυπουργού, και συγκαταλέγεται στους δεκάδες Έλληνες που με πράξεις μεγάλης γενναιότητας διέσωσαν Εβραίους. Κατά τη διάρκεια της κατοχής της Αθήνας από τις δυνάμεις του Άξονα η Ευαγγελία Γεωργιάδου έκρυψε και περιέθαλψε τη μικρή κόρη μίας φίλης της έως την απελευθέρωση της πόλης από τους κατακτητές, προστατεύοντας διαρκώς την ταυτότητα του παιδιού.

Μητσοτάκης Μνημείο Ολοκαυτώματος- Ισραήλ: Μια συγκινητική στιγμή

Σε μία προσωπική στιγμή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσέγγισε τις πλάκες του μνημείου και άγγιξε το όνομα της Ευαγγελίας Γεωργιάδου, ενώ ο δρ. Joel Zisenwine μίλησε για την συνεισφορά και την αυτοθυσία της. «Κάθε ένα όνομα που αναγράφεται στο μνημείο αυτό λέει και μια προσωπική ιστορία γενναιότητας. Και για μένα είναι σημαντικό που βρίσκομαι εδώ για να τιμήσω τη μνήμη της Ευαγγελίας Γεωργιάδου και στο όνομά της να τιμήσω όλους τους Έλληνες και όλους τους ανθρώπους οι οποίοι, στη διάρκεια του Ολοκαυτώματος, αυτής της φρικτής, της ανείπωτης τραγωδίας που θα στοιχειώνει για πάντα την ανθρωπότητα, έκαναν πράξεις μεγάλης γενναιότητας για να σώσουν συνανθρώπους τους», ανέφερε ο Πρωθυπουργός.

Το 2021 η Ελλάδα θα αναλάβει για πρώτη φορά την προεδρία της Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος (IHRA). Προσηλωμένη στην καταπολέμηση του ρατσισμού και του αντισημιτισμού, κατά τη διάρκεια της προεδρίας της η χώρα μας θα αναπτύξει πλούσιο πλέγμα μορφωτικών και πολιτιστικών δράσεων για τη διατήρηση της Μνήμης του Ολοκαυτώματος και την εξάλειψη του αντισημιτισμού, ενώ θα εστιάσει και στην ανάδειξη της δισχιλιετούς ιστορίας του Ιουδαϊκού Ελληνισμού.

