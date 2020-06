Χρανιώτης παιδί: Σε πελάγη ευτυχίας πλέει ο ηθοποιός

View this post on Instagram

Στις 20.32 ημέρα Κυριακή,ήρθες μες στο κλάμα,και την ομορφιά.Σε περιμέναμε μικρέ μου πρίγκηπα….Σ ευχαριστούμε,γι αυτήν σου την επίσκεψη…. #baby #newborn #newlife #itsaboy #natural #miracle #daddy #dad #father