Just the 2 of us: Τα 8 ζευγάρια του Just The 2 Of Us τραγούδησαν στο σόου του Σαββάτου και διασκέδασαν το τηλεοπτικό κοινό. Ωστόσο στο τέλος της βραδιάς δύο συμμετέχοντες αποχώρησαν. Οι πρώτοι που σώθηκαν, συγκεντρώνοντας την υψηλότερη βαθμολογία ήταν η Κόνι Μεταξά και ο Τάσος Ξιαρχό. Ακολούθησαν η Βίκυ Χατζηβασιλείου και ο Κώστας Καραφώτης. Οι υπόλοιποι διαγωνιζόμενοι στάθηκαν δίπλα στον Νίκο Κοκλώνη περιμένοντας με αγωνία τα αποτελέσματα.

Καθώς προχωρούσε η διαδικασία προέκυψαν υποψήφιοι προς αποχώρηση η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου με τον Χρήστο Ζώτο και ο Ορφέας Παπαδόπουλος. Το ζευγάρι που αποχαιρέτησε το σόου τελικά είναι ο Ορφέας με την Άρτεμις. Και το έκαναν με τον καλύτερο τρόπο. Οι δυο τους στάθηκαν μπροστά από την κριτική επιτροπή τραγουδώντας α καπέλα το «Φεύγω» της Χάρις Αλεξίου. Δείτε την τελευταία εμφάνιση του τηλεοπτικού ζευγαριού στο ακόλουθο βίντεο.

Just the 2 of us: Το μήνυμα για τη δολοφονία του George Floyd

H Κόνι Μεταξά και ο Τάσος Ξιαρχό συγκλόνισαν κριτές αλλά και τηλεθεατές με την εμφάνιση τους στο Just The 2 Of Us. Το αγαπημένο ζευγάρι τραγούδησε το Blood/Water, αναπαραστώντας on stage τη δολοφονία του George Floyd. Χρησιμοποιώντας την τέχνη για να περάσουν μηνύματα κατά του ρατσισμού και της εγκληματικότητας, άφησαν τους πάντες με το στόμα ανοιχτό. «Είστε σπουδαίοι», τόνισε ο Σταμάτης Φασουλής με τη Δέσποινα Βανδή να προσθέτει: «Είναι ό,τι ωραιότερο έχω δει ποτέ». Εμφανώς συγκινημένοι οι διαγωνιζόμενοι δάκρυσαν on stage ενώ η Κόνι ζήτησε τον λόγο και δήλωσε: «Θέλω να πω κάτι. Αν μπορείς να περάσεις κάποιο μήνυμα με τον οποιοδήποτε τρόπο να το κάνεις». Όπως ήταν αναμενόμενο το ζευγάρι απέσπασε τέσσερα δεκάρια από την κριτική επιτροπή. Δείτε τη συγκλονιστική εμφάνιση του ζευγαριου.

Just the 2 of us: Θρίαμβος για Κοκλώνη

Μπροστά στην τηλεθέαση στο δυναμικό κοινό βρέθηκε για άλλο ένα Σαββατόβραδο η μεγάλη παραγωγή του Open και του Νίκου Κοκλώνη, το Just the 2 of Us. Oι τηλεθεατές έδωσαν προβάδισμα στο μουσικό σόου 2,5 μονάδων στο σύνολο (12,5% έναντι 10,3%) ενώ στο τέταρτο η διαφορά από το «Στην Υγειά μας» του Σπύρου Παπαδόπουλου στον ΣΚΑΪ έφτασε και τις 10 μονάδες. Το καλύτερο τέταρτο του J2US ήταν μεταξύ 12.30 και 12.44 που έφτασε στο 17,7% ενώ πολύ ψηλά βρέθηκε και στο τέταρτο 12.00-12.14 με 17,2%.

Το επεισόδιο του Σαββάτου προσέφερε στο κοινό πλούσιο θέαμα αλλά και πολύ δυνατές στιγμές όπως η συγκλονιστική εμφάνιση του Τάσου Ξιαρχό και της Κόνυς Μεταξά που κατέκτησαν 4 δεκάρια αλλά και τις πολυσυζητημένες εμφανίσεις της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου και του Τρύφωνα Σαμαρά. Πολλά ήταν τα απροόπτα και τα ευτράπελα με τον παρουσιαστή του σόου να μοιράζει ωτοασπίδες στην κριτική επιτροπή μετά το act της Κωνσταντίνας Σπυροπούλου. Ο Νίκος Κοκλώνης έχει ήδη προαναγγείλει ότι το Just the 2 of Us πήρε το «πράσινο φως» και για τη νέα σεζόν.

