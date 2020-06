Βανδαλισμός άγαλμα Κολόμβου: Συνεχίζονται οι αντιρατσιστικές κινητοποιήσεις

Βανδαλισμός άγαλμα Κολόμβου: Στο Ρίτσμοντ της Βιρτζίνιας αλλά και στην Βοστόνη διαδηλωτές, οι οποίοι συμμετείχαν στην πορεία για τον Τζόρτζ Φλόιντ βανδάλισαν δύο αγάλματα του Χριστόφορου Κολόμβου. Διαδηλωτές τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη με αφορμή την πορεία για τον άδικο χαμό του αφρομερικανού αποφάσισαν να ρίξουν τα αγάλματα που σχετίζονται με δουλεμπορία ή την αποικιοκρατία και σε ορισμένες περιπτώσεις το κατάφεραν. Αστυνομικοί στην Βοστόνη έκαναν γνωστό ότι σήμερα Πέμπτη 11/06 αναμένεται να απομακρύνουν ένα άγαλμα του εξερευνητή, αφού το αποκεφάλισαν άγνωστοι, όπως μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CBS.

Έρευνα των αρχών βρίσκεται σε εξέλιξη, ωστόσο δεν έχει γίνει καμία σύλληψη προς το παρόν, όπως διευκρίνισε εκπρόσωπος Τύπου της τοπικής αστυνομίας στο Γαλλικό Πρακτορείο. Στο Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια, διαδηλωτές έριξαν, πυρπόλησαν και πέταξαν σε μια λίμνη ένα άγαλμα του Κολόμβου, σύμφωνα με το NBC 12, καταδικάζοντας την υποδούλωση και τη βία σε βάρος των αυτοχθόνων πληθυσμών. Κλείνοντας και στην Μινεσότα διαδηλωτές έπραξαν το ίδιο, κατεβάζοντας με σχοινιά το άγαλμα και το έριξαν στη συνέχεια στον χορό.

Members of AIM sing the AIM song over the fallen Columbus statue in St Paul pic.twitter.com/0wrvvw0ey6

— Max Nesterak (@maxnesterak) June 10, 2020