Just the 2 of us: Το έτερον τηλεοπτικό ήμισυ της Κόνι Μεταξά έχει ξεχωρίσει με τη συμμετοχή του στο δημοφιλές show. Ο Τάσος Ξιαρχό αναφέρθηκε στην Άσπα Τσίνα και την απόφασή του να μπει στο Just the two of us. Σε ότι έχει να κάνει με την Άσπα ο Τάσος Ξιαρχό είπε: «Επειδή καθίσαμε και τα είπαμε λίγο την τελευταία εβδομάδα πριν αποχωρήσει, η Άσπα είναι πολύ συνειδητοποιημένη, απλώς σε ένα δικό της κόσμο συνειδητοποιημένη. Νομίζω πως επηρεάζει πολύ την υγεία της. Το show, η κούραση, οι ίντριγκες την έριξαν ψυχολογικά. Έχω στεναχωρηθεί πολύ, γιατί δεν είναι καθόλου κακός άνθρωπος, όπως νομίζουν πολλοί. Αντιθέτως, είναι πολύ ενδιαφέρουσα».

Να υπεθυμίσουμε ότι η Άσπα Τσίνα ανακοίνωσε την αποχώρησή της από το μουσικό show του Open με ένα βίντεο που δημοσίευσε στα social media. Η Άσπα τον τελευταίο περίπου χρόνο, όπως είχε αναφέρει και πρώτη φορά δημόσια από την εκπομπή της Ελεονόρας Μελέτη «Μεσάνυχτα», πάσχει από μυέλωμα. Η γνωστή τραγουδιστρία δεν άφησε στιγμή την πάθησή της να την πάει πίσω στην ζωή και τις επαγγελματικές τις υποχρεώσεις και είναι κάτι που όλοι της έβγαλαν το καπέλο, καθώς η θεραπεία που ακολουθεί η Άσπα είναι πολύ επίπονη. Δυστυχώς όμως όπως είπε και η ίδια το σώμα της την πρόδοσε και δεν μπόρεσε να συνεχίσει στο επιτυχημένο show. Ας θυμιθούμε το βίντεο που ανέβασε η Άσπα Τσίνα για να ανακοινώσει την αποχώρησή της.

Just the 2 of us: Η συμμετοχή του Τάσου Ξιαρχό

Αναφορικά με την συμμετοχή του στο επιτυχημένο show είπε μεταξύ άλλων, «με κάλεσαν κάποια στιγμή και έπει­τα από μερικές αναβολές μπήκαμε σε διαπραγματεύσεις. Γιατί εγώ δεν ήθελα με τίποτα να είμαι με μια τρα­γουδίστρια που δεν μου ταιριάζει ή να πω τραγούδια που δεν θέλω ή να φορέσω ρούχα που δεν μου αρέσουν. Τότε η παραγωγή φάνη­κε διατακτική, εγώ όμως το έκανα ξεκάθαρα για να με προστατέψω, γιατί προσέγγισαν έναν άντρα που φοράει τακούνια και έγινε γνωστός από αυτό. Δεν ήθελα λοιπόν αυτό να με ακολουθήσει και εδώ ή να με στιγματίσει. Είμαι πολύ αυστηρός με αυτό. Οπότε δεν άφησα τίποτα στην τύχη.Ήρθε και η Κόνι και δέσαμε υπέροχα. Άλλωστε είχαμε ξανασυνεργαστεί και έχουμε τελεία χημεία».

Τάσος και Κόνι, φαβορί για τελικό

«Πιστεύω πως θα είμαστε στον τελικό και μπορεί και να κερδίσουμε, γιατί οι εμφανίσεις μας έχουν τη σφραγίδα τού σήμερα. Εμένα όμως δεν με αφορά καθόλου αυτό. Δεν υπάρχει άλλωστε κάποιο έπαθλο, οπότε δεν υπάρχει κάποιο χρηματικό ποσό που να με τρελαίνει. Αντιθέτως, με ενθουσιάζει η ιδέα πους είναι για φιλανθρωπικό σκοπό. Θέλω όμως να μείνω ως το τέλος, γιατί οι καλλιτέχνες δεν δουλεύουν αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν μουσικές σκηνές, συναυλίες, μπουζούκια, τίποτα. Παραμένοντας λοιπόν στο σόου, θα παραμείνω και απασχολημένος μέχρι να ανοίξουν ξανά οι δουλειές. Είμαι ένας άνθρωπος που από τα 16 μου μέχρι τον περασμένο Γενάρη δούλευα ασταμάτητα και είναι τρελό πρόβλημα το να κάθομαι άπραγος». «Αν ξέρεις τι σημαίνει ριάλιτι και δεν είσαι χαζός, αν ξέρεις να το χειριστείς και δεν μπεις σε περίεργα τριπάκια, μπορεί να σε ωφελήσει κιόλας».

https://www.instagram.com/p/CA-VLRplpQi/

