FIBA – Γιάννης: Αντετοκούνμπο, THE DUNK!

FIBA – Γιάννης: Οι εθνικές ομάδες έχουν καιρό να κατεβάσουν τα βαριά τους χαρτιά στα γήπεδα και να χαρίσουν θέαμα. Το ίδιο και τα κορυφαία μπασκετικά κλαμπ της Ευρώπης. Παρά ταύτα η FIBA κρατάει ζεστούς τους φίλους του μπάσκετ της. Ετσι ζήτησε από τον κόσμο που επισκέπτεται το πόρταλ της να ψηφίσει το κορυφαίο κάρφωμα της 10ετίας στις διοργανώσεις των εθνικών. Ε, η… πτήση του Γιάννη Αντετοκούνμπο κόντρα στη Νέα Ζηλανδία δεν θα μπορούσε να μην είναι μέσα στα κορυφαία!

Ο ανταγωνισμός για την πρώτη θέση δεν είναι μικρή υπόθεση. Στις προτιμήσεις του κόσμου ο Γιάννης πάει πολύ καλά. Αλλά υπάρχουν 32 όμορφα καρφώματα να διαλέξει κανείς, ενώ λίγες προσπάθειες προέρχονται από χώρες με μικρότερο ιντερνετικό αποτύπωμα του ελληνικού. Κόντρα στη φάση highlight του Ελληνα MVP του ΝΒΑ τίθενται καρφώματα των Χάρντεν, Ντόντσιτς και Τζέιλεν Μπράουν μεταξύ άλλων. Ο Ντόνσιτς είναι και ο πρώτος αντίπαλος του Γιάννη, για την ακρίβεια!

Το εν λόγω poll δημοσιεύεται στην κεντρική ιστοσελίδα της FIBA ενώ για τους φαν του τουίτερ υπάρχει και σχετική ανάρτηση της παγκόσμιας μπασκετικής αρχής στο Μέσο. Ακολουθεί η σχετική πρόσκληση/ανάρτηση του τουίτερ της FIBA καθώς και βίντεο με το επικό κάρφωμα του άσου των Μπακς!

VOTE for your Dunk Of The Decade ⤵

🗳 https://t.co/e9xXyTIzhk pic.twitter.com/bL9mqdsB6L

— FIBA (@FIBA) June 10, 2020