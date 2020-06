Pornhub Ζoom: Αυνανισμός κατά τη διάρκεια… live σύσκεψης

Pornhub Ζoom: Η δημοφιλέστερη πορνογραφική ιστοσελίδα, Pornhub έχει δείξει ιδιαίτερη… θέρμη τον καιρό της καραντίνας και καταφέρνει να βρίσκεται πάντα στην επικαιρότητα με πολλούς τρόπους. Είναι γνωστό, πως εκατομμύρια άνθρωποι έχουν προσαρμοστεί σε ένα νέο τρόπο εργασίας και επικοινωνίας, λόγω κορονοϊού. Τις τελευταίες ώρες κάνει το γύρο του κόσμου ένα βίντεο που δημοσιοποίησε το Pornhub, και καταγράφει μια fake βιντεοδιάσκεψη μέσω Zoom που κατέληξε σε “φιάσκο”.

Εννέα άτομα συμμετείχαν στην live συζήτηση, με έναν από αυτούς να μην ενδιαφέρεται καθόλου για όλα όσα είχαν ειπωθεί. Ο Ντάνιελ, νομίζοντας ότι έχει απενεργοποιήσει την κάμερά του, αποχωρεί για λίγο, και επιστρέφει με ένα μπουκάλι και χαρτομάντιλα. Οι κυρίες της παρέας δεν πίστευαν στα μάτια τους, για αυτό που συνέβαινε live. Το βίντεο από την ημέρα που είδε το φως της δημοσιότητας έχει εκατομμύρια views και προκάλεσε άπλετο γέλιο στους χρήστες. Η διαφήμιση του Pornhub φαίνεται πώς πέτυχε το σκοπό της, για να υπενθυμίσει την Παγκόσμια Ημέρα Αυνανισμού., που είναι στις 28 Μαΐου.

Το μήνυμα του Pornhub; Μείνετε «ασφαλείς» και προσεκτικοί, όταν εργάζεστε από το σπίτι.

Daniel can't hear you guys again, he's in heaven 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/r5rvt5bONi

— nasquiat (avoid me) (@nazquiat) May 28, 2020