Αστυνομική βαρβαρότητα ΗΠΑ: Πετούν στο έδαφος 75χρονο και περνούν από πάνω του

Αστυνομική βαρβαρότητα ΗΠΑ: Σε διαθεσιμότητα άνευ αποδοχών τέθηκαν δύο αστυνομικοί στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης, έπειτα από την κυκλοφορία ενός βίντεο που τους δείχνει να σπρώχνουν βίαια έναν 75χρονο και να τον ρίχνουν στο έδαφος, κατά τη δέκατη ημέρα διαμαρτυριών για τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ από αστυνομικό. Το βίντεο που κατέγραψε δημοσιογράφος δείχνει τον λευκό άνδρα να πλησιάζει μια διμοιρία αστυνομικών. Ένας από αυτούς τον σπρώχνει με το γκλοπ και ένας δεύτερος με το χέρι. Στη συνέχεια ακούγεται ήχος από το δυνατό χτύπημα του 75χρονου στο κεφάλι, ενώ φαίνεται να τρέχει αίμα. Ο ηλικιωμένος άνδρας, ο οποίος είναι λευκός και δεν κατονομάζεται, δεν κινείται.

Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, όπως φαίνεται, η πλειοψηφία των αστυνομικών περνά δίπλα από τον τραυματία χωρίς να αντιδράσει, ενώ ακόμα ένας τραβάει τον συνάδελφό του που πλησιάζει τον 75χρονο για να διαπιστώσει τι έχει συμβεί. Αφού είδε το βίντεο, ο διοικητής της αστυνομίας του Μπάφαλο Μπάιρον Λόκγουντ έδωσε εντολή για τη διεξαγωγή έρευνας και έθεσε σε διαθεσιμότητα τους δύο αστυνομικούς, σύμφωνα με τον δήμαρχο του Μπάφαλο Μπάιρον Μπράουν.

Σε ανακοίνωσή του, ο δήμαρχος της πόλης εμφανίστηκε «βαθιά ταραγμένος» από το βίντεο του περιστατικού: «Απόψε μετά από μια σωματική αντιπαράθεση ανάμεσα σε δύο ξεχωριστές ομάδες διαδηλωτών που συμμετείχαν σε παράνομες διαμαρτυρίες εν μέσω απαγόρευσης κυκλοφορίας, δύο αξιωματούχοι της αστυνομίας του Μπάφαλο έριξαν κάτω έναν 75χρονο άνδρα. Το θύμα είναι σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο», είπε ο δήμαρχος.

«Μετά από μέρες ειρηνικών διαδηλώσεων και αρκετών συναντήσεων μεταξύ εμού, της ηγεσίας της αστυνομίας και μελών της κοινότητας, το σημερινό γεγονός είναι αποκαρδιωτικό», συμπλήρωσε τονίζοντας ότι «οι σκέψεις μου σήμερα είναι με το θύμα». Το νέο σοκαριστικό βίντεο έσπευσε να καταδικάσει μέσω Twitter o κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Άντριου Κουόμο, λέει ότι συνομίλησε με τον δήμαρχο για το γεγονός. «Το περιστατικό είναι εντελώς αδικαιολόγητο και παντελώς αισχρό. Μίλησα με τον δήμαρχο του Μπάφαλο Μπάιρον Μπράουν και συμφωνήσαμε ότι οι αξιωματούχοι που εμπλέκονται πρέπει να απομακρυνθούν άμεσα από το Σώμα εν αναμονή επίσημης έρευνας. Οι αστυνομικοί πρέπει να επιβάλουν –όχι να καταχρώνται – τον νόμο».

Two police officers in Buffalo, New York, were suspended after shoving a protester in this incident that was caught on video. An official said the man was hospitalized with a head injury.

The video contains vulgarity and disturbing images. https://t.co/A2Q92yP65q pic.twitter.com/DXq54eDZN8

— The New York Times (@nytimes) June 5, 2020