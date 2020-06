Τζορτζ Φλόιντ τελετή μνήμης: Ανατριχίλα και συγκίνηση στη Μινεάπολις

Τζορτζ Φλόιντ τελετή μνήμης: Συγκινητικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο τελετή μνήμης του Τζορτζ Φλόιντ στην Μινεσότα. Η τελετή μνήμης έγινε παρουσία του αδερφού του στο North Central University, συγγενών, φίλων, του κυβερνήτη της Μινεσότα, Αφροαμερικανών celebrities (όπως ο ηθοποιός Κέβιν Χαρτ), αλλά και προσωπικοτήτων από την κοινότητα των Αφροαμερικανών στις ΗΠΑ. Εκατοντάδες κόσμου πήγαν και γονάτισαν μπροστά στην σορό του Φλόιντ, κίνηση που έχει καθιερωθεί στις ΗΠΑ, ως ένδειξη διαμαρτυρίας ενάντια στη ρατσιστική βία και κυρίως για τους θανάτους Αφροαμερικανών από αστυνομικούς. Στην τελετή μνήμης οι παρευρισκόμενοι κράτησαν σιγή για 8 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα, για το διάστημα δηλαδή που υπολογίζεται πως ο αστυνομικός είχε το γόνατό του στον λαιμό του Φλόιντ πριν ξεψυχήσει.

Ο αιδεσιμότατος Αλ Σάρπτον, ιδρυτής του Εθνικού Δικτύου Δράσης, διάβασε ευλογία για να τιμήσει τον Φλόιντ, δίνοντας μία πολύ δυναμική ομιλία ταυτόχρονα. «Για 400 χρόνια οι μαύροι στην Αμερική έχουν τα γόνατά στον λαιμό τους. Γι’ αυτό δεν μπορέσαμε να γίνουμε ποτέ αυτοί που θέλαμε να είμαστε. Αυτό που έγινε στον Φλόιντ, γίνεται κάθε μέρα σε αυτή την χώρα: στην εκπαίδευση, στην υγεία, σε κάθε τομέα της Αμερικανικής ζωής. Ήρθε η ώρα να σταθούμε όρθιοι στην μνήμη του Τζορτζ και να φωνάξουμε: πάρτε το γόνατο από τον λαιμό μας».

Ο δικηγόρος της οικογένειας του Φλόιντ, ξεκαθάρισε πως όσοι ανέφεραν πως πέθανε από κορωνοϊό (βρέθηκε θετικός στην αυτοψία, αλλά ξεκαθαριζόταν στην έκθεση πως δεν είχε σχέση αυτό με τον θάνατό του), λένε ψέμματα, αλλά και πως η πανδημία «του ρατσισμού» ήταν αυτή που τον σκότωσε. Ο μικρός αδερφός του θύματος, ο Ροντνεϊ Φλόιντ, είπε πως ο Τζορτζ του έμαθε «πως να συμπεριφέρεται σαν άνδρας γιατί γνώρισε τον κόσμο πριν από εμάς», ενώ ο άλλος αδερφός του, Φιλονίζ, είπε πως ο Τζορτζ «άγγιξε πολλές καρδιές και όλοι θέλουν δικαιοσύνη για τον αδερφό» του «και θα την πάρει». Στην αρχή της τελετής μνήμης, ο πρόεδρος του πανεπιστημίου της Μινεάπολις όπου έγινε η δέηση, ανέφερε πως δημιουργείται υποτροφία με το όνομα του Τζορτζ Φλόιντ και τόνισε πως «κάθε Πολιτεία θα πρέπει να κάνει το ίδιο».

JUST IN: Head of North Central University announces the establishment of a George Floyd Memorial Scholarship.

"I am now challenging every university president in the United States of America to establish your own George Floyd Memorial Scholarship Fund." https://t.co/SqNdEY1EJh pic.twitter.com/BzlAsRddnH

— ABC News (@ABC) June 4, 2020