Άγριες Μέλισσες σπόιλερ: Λάμπρος και Λενιώ, τι θα γίνει με το ζευγάρι

View this post on Instagram

Λάμπρος:Λενιώ μου,πότε θα βγάλεις τα μαύρα; Λενιώ:´Οταν θα είμαστε επιτέλους μαζί. Λάμπρος:Πότε θα γίνει αυτό; Λενιώ:Υπομονή…😉. Photo by: @dimitris.gkotsopoulos.official @passager_official @dristela