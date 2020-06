Τάσεις μαλλιών – καλοκαίρι 2020: Βρες τι σου ταιριάζει

Τάσεις μαλλιών – καλοκαίρι 2020: Να τα ανοίξεις ή όχι; Να κουρευτείς ή να τα αφήσεις να μακρύνουν; Να κάνεις τελικά αυτές τις αφέλειες που σκέφτεσαι εδώ και καιρό; Η μόδα έρχεται και φεύγει και η αλήθεια είναι πως πρέπει να κάνεις αυτό που σε κάνει να νιώθεις καλύτερα, που ταιριάζει στο δικό σου στυλ και τη δική σου προσωπικότητα, αυτό που σε γεμίζει με αυτοπεποίθηση.

Ωστόσο, δεν είναι κακό να ρίξεις και μια ματιά στις τάσεις στα μαλλιά καθώς μπορεί να πάρεις έμπνευση! Τα κύρια σημεία είναι minimal. Όσο πιο απλό τόσο πιο ωραίο. Μήπως, όμως, χρειάζεσαι και μια ανανέωση στο χρώμα των μαλλιών σου; Τα παρακάτω trends μπορούν να τα δοκιμάσουν όλες οι γυναίκες.

Τάσεις μαλλιών – καλοκαίρι 2020: Κουρέματα και styling

Ίσως σκέφτεσαι να κόψεις τα μαλλιά σου ή και να αλλάξεις λιγάκι το στυλ τους. Και καλά κάνεις! Άλλωστε μια ανανέωση στα μαλλιά πάντα σε αναζωογονεί και σου δίνει μια άλλη διάθεση κι έναν άλλον αέρα. Ποια είναι, όμως, τα top κουρέματα αλλά και χτενίσματα που θα δούμε αυτήν τη σεζόν αλλά και το Καλοκαίρι;

Χωρίστρα στη μέση ή στο πλάι; Και τα δύο! Η αυστηρή χωρίστρα στη μέση είναι στη μόδα και θα είναι για πολύ καιρό. Ωστόσο, στη μόδα είναι και μια έντονη, βαθιά χωρίστρα στο πλάι που μας θυμίζει κάτι από άλλη δεκαετία και δίνει περισσότερο όγκο στα μαλλιά. Τι να επιλέξεις, λοιπόν; Σε αυτό παίζει σημαντικό ρόλο και το σχήμα του προσώπου σου. Γιατί αν έχεις στρογγυλό πρόσωπο ίσως σου ταιριάζει καλύτερα μια χωρίστρα στο κέντρο κι αν έχεις γωνίες τότε προτίμησε την χωρίστρα στο πλάι καθώς θα σε κολακεύει περισσότερο.

Τάσεις μαλλιών – καλοκαίρι 2020: Choppy bangs, αγορέ και κοντό καρέ

Δηλαδή αφέλειες, αλλά όχι στο ίδιο μήκος. Οι αφέλειες αλλάζουν σημαντικά την εικόνα του προσώπου και πρέπει να είσαι σίγουρη για να τις κάνεις. Μην ξεχνάς ότι μιλάμε απλά για μαλλιά που μεγαλώνουν και μπορείς να πειραματιστείς. Αν θέλεις λοιπόν να κάνεις αφέλειες ίσως να δοκιμάσεις αυτές που δεν είναι σε ένα αυστηρό μήκος, όλες στην ίδια γραμμή!

Το αγορέ το έχεις δει σε διάσημες, το θαυμάζεις σε πολλές γυναίκες αλλά ποτέ δεν παίρνεις αυτήν την απόφαση. Μήπως έχει έρθει η ώρα; Ένα πολύ κοντό μαλλί θα αναδείξει το πρόσωπό σου και όλα σου τα δυνατά χαρακτηριστικά. Και ίσως τελικά να σου αρέσει τόσο πολύ που να μη θέλεις να το αλλάξεις. Αν από την άλλη δεν είσαι ακόμη έτοιμη να κάνεις αυτό το μεγάλο βήμα, μπορείς να τα κόψεις ένα κοντό καρέ. Το κοντό καρέ είναι κορυφαία τάση και ίσως να έχει έρθει η ώρα να αποχωριστείς τα μακριά σου μαλλιά.

Τα χτενίσματα του καλοκαιριού

Wet look, πρώτο και καλύτερο στη μόδα! Το είδαμε πέρυσι, θα το δούμε και φέτος. Το wet look έχει κάτι το δροσερό, το νεανικό, το ζωηρό αλλά και το χαλαρό ταυτόχρονα. Μπορείς να το κάνεις πολύ εύκολα μόνη σου με λίγο αφρό και νερό και είτε να ρίξεις όλα σου τα μαλλιά προς τα πίσω, είτε στο πλάι. Δική σου η επιλογή! Δώσε όγκο στα μαλλιά σου! Η τάση έχει έναν vintage αέρα και ο όγκος στα μαλλιά είναι επιθυμητός. Πλούσιος όγκος στην κορυφή, σε συνδυασμό με διάφορα αξεσουάρ που μπορείς να επιλέξεις για τα μαλλιά σου θα σου δώσουν ένα από τα must χτενίσματα για το καλοκαίρι 2020.

Αγαπημένες πλεξούδες που ειδικά το Καλοκαίρι τις εκτιμούμε δεόντως. Οι πλεξούδες στα μαλλιά είτε είναι η κλασική, είτε ψαροκόκαλο, είτε μια πιο περίεργη που σου έμαθε ο κομμωτής σου, είναι μοντέρνες, διαχρονικές και ταιριάζουν σε όλες. Μπορείς να κάνεις δύο πλεξούδες στο πλάι, είτε μια αυστηρή γαλλική, είτε να πιάσεις τα μαλλιά σου κότσο και να τα κάνεις στη συνέχεια πλεξούδα. Οι επιλογές σε αυτήν την περίπτωση είναι ατελείωτες.

Ποια χρώματα στα μαλλιά θα έχουν την τιμητική τους

Μελί. Πόσο το αγαπάμε αυτό το χρώμα. Είναι ένα «γλυκό» χρώμα ιδανικό τώρα που ανοίγει ο καιρός. Μπορείς να βρεις διαφορετικές αποχρώσεις που να ταιριάζουν περισσότερο σε σένα και να είναι και πιο κοντά στο φυσικό σου. Είτε θα είναι λιγάκι πιο κόκκινα είτε λιγάκι πιο ξανθά. Όλες οι συγκεκριμένες αποχρώσεις θα «παίξουν» αυτή τη σεζόν. Ginger. Το κόκκινο είναι στα πάνω του! Όχι, το σκούρο κόκκινο, αλλά το πιο ανοιχτό, το ginger. Αυτό το χρώμα σε γεμίζει με αυτοπεποίθηση και σίγουρα τραβά όλα τα βλέμματα πάνω σου. Κι εμείς λιγάκι ζηλεύουμε όσες γυναίκες το έχουν απ’ το φυσικό τους.

Μαύρα ή κορακί. Ή αλλιώς πολύ σκούρο μελαχρινό! Η συγκεκριμένη, πολύ σκούρα απόχρωση επιστρέφει δυναμικά και είναι ανάμεσα στα trends. Αν, λοιπόν, θέλεις να κάνεις μια αλλαγή στα μαλλιά σου, ίσως αξίζει να σκεφτείς να τα βάψεις λιγάκι πιο σκούρα από το φυσικό σου. Σχεδόν μαύρα!

