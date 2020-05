Αστυνομικοί σκότωσαν “μαύρο”: Φρικτός θάνατος Αφροαμερικάνου στις ΗΠΑ

Αστυνομικοί σκότωσαν “μαύρο”: Οργή έχει ξεσπάσει στις ΗΠΑ έπειτα από τον θάνατο ενός μαύρου άνδρα κατά τη διάρκεια της σύλληψής του από λευκούς αστυνομικούς στη Μινεσότα, ένα περιστατικό που καταγράφηκε σε βίντεο που πλέον κάνει τον γύρο του κόσμου. Στο βίντεο φαίνεται καθαρά ο ένας αστυνομικός να έχει γονατίσει πάνω στον λαιμό του άτυχου άνδρα, ενώ ο Τζορτζ Φλόιντ βρίσκεται στο έδαφος, με χειροπέδες στα χέρια. «Δεν μπορώ να αναπνεύσω», «Μην με σκοτώσετε» ακούγεται να λέει στο σοκαριστικό βίντεο που κατέγραψε αυτόπτης μάρτυρας, ενώ μετά σταματά να κινείται και μένει με τα μάτια κλειστά και το πρόσωπο στον δρόμο. Τέσσερις αστυνομικοί που σχετίζονται με την υπόθεση απολύθηκαν, ανακοίνωσε ο Τζέικομπ Φράι, δήμαρχος στη Μινεάπολη. Έρευνα για το θέμα διενεργεί και το FBI και οι Αρχές της Μινεσότα.

«Για πέντε λεπτά παρακολουθούσαμε έναν λευκό αστυνομικό να πιέζει το γόνατό του στον λαιμό ενός μαύρου άνδρα. Πέντε λεπτά. Ο Φλόιντ δεν έπρεπε να πεθάνει», δήλωσε ο δήμαρχος και κατηγόρησε τον αστυνομικό για έλλειψη ανθρωπιάς, ενώ ζήτησε συγγνώμη στην οικογένεια του θύματος. «Πιστεύω αυτό που είδα και αυτό που είδα ήταν λάθος από όλες τις απόψεις. Το να είσαι μαύρος δεν θα έπρεπε να είναι συνώνυμο της θανατικής καταδίκης», υπογράμμισε ο δήμαρχος της πόλης.

#Minnesota | A video taken by an onlooker Monday evening shows a #Minneapolis police officer keeping his knee on the neck of a motionless, moaning man at the foot of a squad car. The man later died. https://t.co/y8u2C22KVX pic.twitter.com/eE8w4aI0k8

