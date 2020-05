Σούπερ Λιγκ – πλέι οφ: Επανεκκίνηση κι επίσημα

Σούπερ Λιγκ – πλέι οφ: Στη σέντρα και επίσημα πλέον η ελληνική Σούπερ Λιγκ, καθώς η κυβέρνηση μετά των αρμοδίων υπουργών της άναψε πράσινο φως ώστε να προγραμματιστεί η επανέναρξη του πρωταθλήματος. Αυτό αναμένεται να συμβεί το Σαββατοκύριακο 6-7 Ιουνίου, όταν και θα έχουμε ξανά αγωνιστική δράση. Η απόφαση της διοργανώτριας ήτα ειλημμένη και γνωστή εδώ και μέρες, ωστόσο για να οριστικοποιηθεί η επανέναρξη του πρωταθλήματος και να ανακοινωθούν μέρες ώρες και να μπουν σε εφαρμογή όλα τα προβλεπόμενα εκ του κανονισμου, θα έπρεπε να δώσει την άδειά της και η κυβέρνηση. Κάτι που έγινε σήμερα, μετά προφανώς την οριστικοποίηση των σχετικών πρωτοκόλλων που θα τηρηθούν. Ετσι και επίσημα πια μετράμε αντίστροφα για την επιστροφή στην αγωνιστική δράση.

Αύριο αναμένεται να πραγματοποιηθεί ΔΣ της διοργανώτριας, προφανώς απομακρυσμένα και με τηλεδιάσκεψη, ώστε να γίνει η κλήρωση των πλέι άουτ, αλλά και ο ορισμός των πρώτων αγωνιστικών, κάτι που εκκρεμεί. Στην ανακοίνωσή της η Σούπερ Λιγκ αναφέρει: “Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 28/05/2020 στις 13:00 θα πραγματοποιηθεί Διοικητικό Συμβούλιο της Super League, μέσω τηλεδιάσκεψης. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης έχουν ως ακολούθως: 1/ Κλήρωση αγώνων Play Out. Ορισμός αγώνων Play Off & Play Out. 2/ Διάφορα”.

Σούπερ Λιγκ – πλέι οφ: Η ΕΠΟ για το κύπελλο

Οσον αφορά στο κύπελλο, υπενθυμίζεται πως είναι αρμοδιότητα της ΕΠΟ και όχι της λίγκας. Σύμφωνα με τον ίδιο τον πρόεδρο της Επιτροπής Κυπελλου, Μάνο Γαβριηλίδη, ο θεσμός θα ολοκληρωθεί κανονικά και η έδρα του τελικού θα εξαρτηθεί από τους δύο φιναλίστ.

Ο κ. Γαβριηλίδης σε δηλώσεις του σε ραδιοφωνικό σταθμό ενημέρωσε πως αναζητούνται οι ημερομηνίες για την διεξαγωγή των δύο ημιτελικών και έδωσε προβάδισμα ως πιθανή έδρα του τελικού το ΟΑΚΑ, ως το πιο ασφαλές γήπεδο. Παρά ταύτα υπογράμμισε πως η έδρα εξαρτηθεί και από ποιες ομάδες θα φτάσουν στον τελικό επισημαίνοντας “Ανάλογα με τα αποτελέσματα των ημιτελικών θα αποφασίσουμε και θα δούμε πως θα γίνει ο τελικός. Πάντως ίσως να υπάρξει διαφορά αν ο τελικός είναι ΠΑΟΚ – Άρης. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχει και η επιλογή του Καυτανζογλείου, άλλωστε το ματς θα γίνει χωρίς κόσμο”.

