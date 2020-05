Τραμπ – χλωροκίνη: “Βόμβα” από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, κάτω από 800 νεκροί το τελευταίο 24ωρο

Τραμπ – χλωροκίνη: Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι λαμβάνει υδροξυχλωροκίνη, ένα φάρμακο κατά της ελονοσίας το οποίο ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαφημίζει ως πιθανή «θαυματουργή θεραπεία» για την ασθένεια Covid-19, παρά τις ιατρικές προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση του ως προληπτικό φάρμακο κατά του κορωνοϊού. «Το παίρνω την τελευταία μιάμιση εβδομάδα. Το παίρνω επειδή ακούω πολύ καλά πράγματα». δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους. «Ξέρετε την έκφραση: τι έχεις να χάσεις;» πρόσθεσε. «Ένα χάπι κάθε μέρα. Κάποια στιγμή θα σταματήσω», πρόσθεσε, λέγοντας ότι έχει «μηδενικά συμπτώματα» από αυτό. Παράλληλα είπε πως όλα τα τεστ που έχει κάνει μέχρι στιγμής για την Covid-19, έχουν βγει αρνητικά.

Παράλληλα, εξαπέλυσε νέες κατηγορίες κατά του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας λέγοντας ότι είναι μια «μαριονέτα της Κίνας» και επαναλαμβάνοντας την κριτική του για τον χειρισμό του κορωνοϊού από τον Οργανισμό. «Δεν είμαι ικανοποιημένος με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας», δήλωσε ο Τραμπ. «Είναι μια μαριονέτα της Κίνας». Ερωτηθείς για το μέλλον της αμερικανικής συνεισφοράς σε αυτόν τον Οργανισμό, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος παρέμεινε αόριστος. «Θα πάρουμε μια απόφαση σύντομα», είπε, τονίζοντας πως εξέτασε να μειώσει τη συνεισφορά των ΗΠΑ στα 40 εκατομμύρια δολάρια, αλλά ορισμένοι αισθάνθηκαν ότι ήταν μεγάλο ποσό.

Προ ημερών έγινε γνωστό πως η κυβέρνηση του Τραμπ αποκατέστησε, εν μέρει, τη χρηματοδότηση του ΠΟΥ. Η κυβέρνηση Τραμπ «θα συμφωνήσει να καταβάλει ποσό έως αυτό που καταβάλλει η Κίνα σε εκτιμώμενες συμβολές» στον ΠΟΥ, μετέδωσε το Fox News επικαλούμενο την επιστολή. Ο πρόεδρος Τραμπ ανέστειλε τη συμβολή των ΗΠΑ στον ΠΟΥ στις 14 Απριλίου, κατηγορώντας τον διεθνή οργανισμό ότι προάγει την «παραπληροφόρηση» της Κίνας όσον αφορά το ξέσπασμα του νέου κορωνοϊου και σημειώνοντας ότι η κυβέρνησή του θα ξεκινήσει μια αξιολόγηση του ΠΟΥ. Αξιωματούχοι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας απέρριψαν τους ισχυρισμούς αυτούς, ενώ η Κίνα επέμεινε ότι είναι διαφανής και ανοιχτή.

Αν οι ΗΠΑ καταβάλουν το αντίστοιχο της συμβολής της Κίνας, όπως προστίθεται στο δημοσίευμα του Fox, το νέο επίπεδο της χρηματοδότησης του οργανισμού από την Ουάσινγκτον θα ανέρχεται σε περίπου το ένα δέκατο του προηγούμενου ποσού που κατέβαλλε το οποίο ανερχόταν σε περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.

Donald Trump says he's been taking the anti-malaria drug hydroxychloroquine (video via @quicktake) https://t.co/SKkd3xWMvY pic.twitter.com/HQzz0GVPoo

— Bloomberg (@business) May 18, 2020