Άντονι Χόπκινς σήμερα: Στα 82 του χορεύει ραπ στο Tik Tok

Άντονι Χόπκινς σήμερα: O Άντονι Χόπκινς μπορεί να έχει φτάσει τα 82, όμως δεν τον ρίχνει κανένας κορωνοϊός και καμία καραντίνα. Ο εμβληματικός ηθοποιός, όχι απλώς το διασκεδάζει, αλλά προκαλεί και τους νεότερους συναδέλφους του να κάνουν το ίδιο. Ο Χόπκινς έχει ανοίξει λογαριασμό στο Tik Tok και ανεβάζει συχνά βιντεάκια. Αυτή τη φορά, ο ηθοποιός αποφάσισε να χορέψει το τραγούδι Toosie Slide του Drake, προκαλώντας τους συναδέλφους και φίλους του, Σιλβέστερ Σταλόνε και Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ να κάνουν το ίδιο.

Ο Χόπκινς γεννήθηκε τη παραμονή πρωτοχρονιάς του 1937 στη βιομηχανική πόλη Πορτ Τάλμποτ της Νότιας Ουαλίας και όπως ο ίδιος έχει πει, θέλησε να γίνει ηθοποιός αφού είδε το «Limelight» του Τσάρλι Τσάπλιν δεκαπέντε φορές στη σειρά. Στον κινηματογράφο του Πορτ Τάλμποτ, της πατρίδας του, όπου οι γονείς του είχαν αρτοποιείο και όπου ο νεαρός ‘Αντονι δεν είχε επιτυχία ούτε στο σχολείο, ούτε στον αθλητισμό. Μόνο η ενασχόλησή του με τη μουσική και με το πιάνο του έδινε ελπίδα. Αλλά όταν ένας δάσκαλος του οικοτροφείου θέλησε να τον ωθήσει να γίνει ακόμα καλύτερος, σταμάτησε αμέσως. Συμβουλές για τη βελτίωση της απόδοσής του ο Χόπκινς δεν μπορούσε ποτέ να αντέξει, αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να παραμένει ένας σπουδαίος ηθοποιός που μας χάρισε ιστορικές ερμηνείες.

