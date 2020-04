Μάριαν Φέιφθουλ κορονοϊός: Εξιτήριο για την διάσημη τραγουδίστρια

Μάριαν Φέιφθουλ κορονοϊός: Εξιτήριο πήρε μετά από 22 ημέρες η τραγουδίστρια Μάριαν Φέιφθουλ μετά από 22 ημέρες μάχης με τον κορωνοϊό. Η 73χρονη σε μήνυμά της ευχαρίστησε τους εργαζομένους στο εθνικό σύστημα υγείας της Βρετανίας οι οποίοι «χωρίς αμφιβολία» της έσωσαν τη ζωή. Η Βρετανίδα τραγουδίστρια θα συνεχίσει την ανάρρωσή της στο Λονδίνο. Η Μαριάν Φέιφθουλ εισήχθη σε νοσοκομείο στις αρχές Απριλίου αφού είχε συμπτώματα που παρέπεμπαν σε προσβολή από τον κορωνοϊό. Στη συνέχεια υποβλήθηκε σε τεστ το οποίο βγήκε θετικό ενώ λίγες ημέρες αργότερα παρουσίασε πνευμονία. Το 2006 η διάσημη τραγουδίστρια είχε διαγνωστεί με καρκίνο στο στήθος και είχε υποβληθεί σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση.

Ένα χρόνο αργότερα ανακοίνωσε ότι έπασχε από Ηπατίτιδα C, ασθένεια με την οποία είχε διαγνωστεί 12 χρόνια νωρίτερα. Στις περιπέτειες με την υγεία της περιλαμβάνεται η αρθρίτιδα αλλά και μια επέμβαση στο ισχίο, το 2015, μετά την οποία μολύνθηκε με αποτέλεσμα να ακυρώσει τότε μια περιοδεία της. Αυτές οι περιπέτειες, ωστόσο, δεν την σταμάτησαν από το να γράφει τραγούδια με τον τελευταίο της δίσκο με τίτλο Negative Capability, τον οποίο η ίδια περιέγραψε ως «έναν διαλογισμό για τα γηρατειά και τον θάνατο» να κυκλοφορεί το 2018.

We are really happy to say that Marianne has been discharged from hospital today, 22 days after being admitted suffering from the symptoms of Covid-19. She will continue to recuperate in London.

