Τένις σε ταράτσες: Το βίντεο από την Ιταλία που ανέβασε ο Τσιτσιπάς

Τένις σε ταράτσες: Όταν κάτι το αγαπάς πολύ, μερικές φορές βρίσκεις τον τρόπο να κρατάς επαφή μαζί του όσο δύσκολη και αν έχει κάνει τη ζωή όλου του πλανήτη ο καταστροφικός κορονοϊός. Αυτό μπορούν να το προσυπογράψουν δύο κοπέλες στην γειτονική Ιταλία και συγκεκριμένα στην Λιγκούρια που οργάνωσαν και πήραν μέρος οι ίδιες σε έναν από τους πιο σουρεάλ αγώνες τένις στην ιστορία. Ανέβηκαν αμφότερες σε ταράτσες απέναντι πολυκατοικιών και από εκεί -τηρώντας τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης στο ακέραιο- άρχισαν να ρίχνουν μπαλιές η μία στο “κορτ” της άλλης, με το θέαμα να είναι εντυπωσιακό.

“Εκπληκτικό να βλέπεις αυτή την εικόνα”, ήταν το σχόλιο από την παγκόσμια ομοσπονδία τένις μέσα από τον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter ενώ το συγκεκριμένο βίντεο το ανέβασε στον προσωπικό λογαριασμό του στα social media και ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Την εποχή της πανδημίας, του κορονοϊού και της καραντίνας, όλοι αναζητούμε τρόπους για να γίνουμε πιο δημιουργικοί και κάποιοι δεν μένουν στα λόγια, αλλά κάνουν ό,τι μπορούν για να κερδίσουν στιγμές που μια μέρα θα θυμούνται και θα γελάνε…

Just incredible to see 💖

📍 Liguria, Italy 🇮🇹 | #tennisathome pic.twitter.com/dh8bqlvFhj

— ATP Tour (@atptour) April 18, 2020