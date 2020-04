Βρετανία κορωνοϊός: «Ζεστό» χειροκρότημα σε γιατρούς και νοσηλευτές για το πολύτιμο έργο

Βρετανία κορωνοϊός: Οι Βρετανοί θα χειροκροτήσουν το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας βγαίνοντας στις πόρτες και τα παράθυρά τους για μία ακόμη φορά σήμερα, στο εβδομαδιαίο «ραντεβού» τους για να επιδείξουν την αλληλεγγύη τους προς όλους εκείνους πουν δίνουν μάχη με τον νέο κορωνοϊό. Στις 8 το βράδυ τοπική ώρα (22.00 ώρα Ελλάδας), πολίτες σε ολόκληρη τη χώρα θα ξεσπάσουν σε χειροκροτήματα για να επευφημήσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS) της χώρας τους και το προσωπικό του. Στιγμιότυπα της πρωτοβουλίας από τις προηγούμενες εβδομάδες κάνουν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με την ετικέτα #ClapForCarers.

Ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Ντομινίκ Ράαμπ αναμένεται να πάρει μέρος από την Ντάουνινγκ Στριτ, καθώς ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον συνεχίζει την ανάρρωσή του από τη νόσο COVID-19. Το χειροκρότημα για τους επαγγελματίες υγείας έχει αναχθεί σε χαρακτηριστικό της ζωής υπό την καραντίνα στη Βρετανία, προσφέροντας στιγμές εθνικής ενότητας και απόδρασης από την απομόνωση και το στρες. Η δημόσια εκδήλωση της εκτίμησης προς το NHS συνδυάζεται με τη γενναιοδωρία, με ερασιτέχνες δρομείς, ποδοσφαιριστές ακόμα κι έναν 99χρονο βετεράνο του πολέμου να βρίσκονται μεταξύ εκείνων που συγκεντρώνουν εκατομμύρια λίρες για να στηρίξουν το σύστημα υγείας της χώρας τους.

Thousands across UK applaud NHS workers on third week of #clapforcarers – video pic.twitter.com/Zc4qC1wq1p

— The Guardian (@guardian) April 10, 2020