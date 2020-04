Τραμπ κορονοϊός: “Επίθεση” από την Μπάρμπρα Στρέιζαντ

Τραμπ κορονοϊός: Η αντιπάθεια της Μπάρμπρα Στρέιζαντ για τον Αμερικανό πρόεδρο είναι γνωστή. Η 77χρονη εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Αμερικανού προέδρου, επικρίνοντας σφοδρά τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε την πανδημία του κορωνοϊού και αποκαλώντας τον ψεύτη κατά συρροή. «Μετά την εκλογή του Τραμπ έγραψα ένα τραγούδι με τίτλο «Don’t lie to me» επειδή ήταν ψεύτης κατά συρροή. Τώρα που πάνω από 20.000 άτομα έχουν χάσει την ζωή τους εξαιτίας της ανικανότητας και των ψεμάτων του, έχει πλέον αποδείξει ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί την αλήθεια. Είναι ακατάλληλος για να βρίσκεται στο πηδάλιο αυτού του έθνους… ειδικά σε περίοδο κρίσης», έγραψε η βραβευμένη με δύο Όσκαρ καλλιτέχνιδα στο Twitter.

Λίγο μετά την πρώτη ανάρτηση, η Στρέιζαντ «ξαναχτύπησε» με νέο tweet, αυτή τη φορά βάζοντας στο στόχαστρο το τείχος που θέλει να υψώσει ο Τραμπ στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό. «Ο Τραμπ έχει εμμονή να σπαταλά χρήματα σε αυτό το τείχος. Ίσως όλα αυτά τα χρήματα θα έπρεπε να έχουν δοθεί για τεστ, αναπνευστήρες και προστατευτικό εξοπλισμό για τους επαγγελματίες της υγείας μας. Ο ιός δεν νοιάζεται για το τείχος που ισχυρίστηκε ψευδώς ότι θα πλήρωνε το Μεξικό», έγραψε η τραγουδίστρια.

Στις ΗΠΑ καταγράφηκαν ως το βράδυ χθες 1.509 νέοι θάνατοι εξαιτίας της πανδημίας, αριθμός σχεδόν ίσιος με εκείνον που καταγραφόταν την προηγουμένη. Ο νεότερος ημερήσιος απολογισμός αυξάνει σε 23.529 το σύνολο των νεκρών αφότου η πανδημία άρχισε να εξαπλώνεται στις ΗΠΑ, τη χώρα που θρηνεί τα περισσότερα θύματα στον κόσμο εξαιτίας της ασθένειας COVID-19.

I wrote a song called ”Don’t Lie to Me” after Trump was elected, because he was a serial liar. Now, with more than 20,000 people dead because of his incompetence and lies, he's proven that he can’t handle the truth. He’s unfit to lead this nation…especially in a time of crisis

Trump is obsessed with wasting money on his wall. Maybe all that money should have been spent on testing, ventilators and personal protective equipment for our health care professionals. The virus doesn’t care about the wall that he falsely said Mexico was paying for.

— Barbra Streisand (@BarbraStreisand) April 12, 2020