Βρετανία κορονοϊός: «Το Πάσχα δεν ακυρώνεται» – Η βασίλισσα εμψυχώνει τον λαό

Βρετανία κορονοϊός: Η βασίλισσα Ελισάβετ διαμήνυσε ότι ο νέος κορωνοϊός «δεν θα μας καταβάλλει», στο δεύτερο μήνυμά της προς το έθνος μέσα σε διάστημα μίας εβδομάδας. Η 93χρονη μονάρχης, που είναι και επικεφαλής της Εκκλησίας της Αγγλίας, τόνισε ότι «το Πάσχα δεν ακυρώνεται», σε αυτό το πρώτο διάγγελμά της για την ιερή γιορτή της χριστιανοσύνης. «Φέτος, το Πάσχα θα είναι διαφορετικό για πολλούς από εμάς, αλλά μένοντας χωριστά, κρατάμε τους άλλους ασφαλείς. Όμως το Πάσχα δεν ακυρώνεται· μάλιστα, χρειαζόμαστε το Πάσχα όσο ποτέ άλλοτε», τόνισε.

Την περασμένη Κυριακή η βασίλισσα απηύθυνε μόλις το πέμπτο τηλεοπτικό διάγγελμά της στο διάστημα της 68χρονης βασιλείας της, για να τονίσει ότι αν οι Βρετανοί διατηρήσουν την αποφασιστικότητά τους εν μέσω της αυτοαπομόνωσης και των μέτρων καραντίνας, θα νικήσουν την πανδημία του Covid-19. Με την ευκαιρία εκείνη, αναφέρθηκε στην εμπειρία της από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, όμως τώρα επικαλέστηκε το αναστάσιμο μήνυμα για να ενισχύσει τα λεγόμενά της.

«Η διαπίστωση ότι ο Χριστός είχε αναστηθεί κατά την πρώτη ημέρα του Πάσχα έδωσε στους μαθητές του νέα ελπίδα και καινούριο σκοπό και όλοι μας μπορούμε να αναθαρρήσουμε από αυτό» πρόσθεσε, στο ηχογραφημένο μήνυμά της που αναρτήθηκε στο Twitter. «Ξέρουμε ότι ο κορωνοϊός δεν θα μας νικήσει. Όσο σκοτεινός κι αν είναι ο θάνατος, ιδίως για εκείνους που θρηνούν, το φως και η ζωή είναι μεγαλύτερα», είπε. Κατά παράδοση, κάθε Πάσχα η βασίλισσα κα άλλα μέλη της βασιλικής οικογένειας παρακολουθούν τη λειτουργία στο Κάστρο του Γουίνδσορ, όπου διαμένει με τον 98χρονο σύζυγό της, τον πρίγκιπα Φίλιππο. Φέτος όμως η λειτουργία δεν θα τελεστεί, λόγω των μέτρων.

The Queen speaks of light overcoming darkness, and the hope that Easter symbolises, in a special message recorded to mark the Easter weekend. pic.twitter.com/fTFCOSVBtT

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 11, 2020