Παππούς – κορωνοϊός: Ο Βρετανός που νίκησε και τον Β’ Παγκόσμιο και τον ιό

Παππούς – κορωνοϊός: Ανάμεσα σε όλους αυτούς τους «ήρωες» που νίκησαν την «μάχη» κατά του κορωνοϊού, δεν γίνεται να μην συμπεριληφθεί ένας 99χρονος Βρετανός. Ο Άλμπερτ Τσέιμπερς, ο οποίος επιβίωσε του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου αλλά και του εγκλεισμού του για 3 χρόνια ως αιχμάλωτος πολέμου, αποχώρησε από το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλευόταν, με γιατρούς και νοσηλευτές να τον χειροκροτούν για τη νίκη του.

«Ευχαριστώ πολύ τις νοσοκόμες και εκτιμώ ό,τι κάνατε για μένα, δεν θα μπορούσατε να είστε καλύτερες» δήλωσε ο 99χρονος. Ο εγγονός του, ο οποίος ήταν και αυτός που τον παρέλαβε από το νοσοκομείο, δήλωσε έκπληκτος με τη νίκη του παππού του. «Ακόμα δεν μπορούμε να το καταλάβουμε, είμαστε έκπληκτοι αλλά γνωρίζαμε ότι είναι μαχητής» δήλωσε στο ΒΒC. «Ευγνωμονούμε όσους τον φρόντισαν. Στην αρχή σκεφτόμασταν τα χειρότερα. Το μήνυμα είναι ότι αν τα καταφέρνει ένας 99χρονος τότε υπάρχει ελπίδα» κατέληξε ο εγγονός του νικητή υπερήλικα.

After surviving three years as a prisoner of war in World War Two, 99-year-old Albert has now recovered from coronavirus.

This was the moment he left hospital to return to his loved ones ❤️ pic.twitter.com/642LgOaSna

