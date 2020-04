Περιφέρεια Αττικής: Δίχτυ προστασίας για τους πολίτες

Περιφέρεια Αττικής: To πρωτοποριακό σύστημα τηλεϊατρικής Doctor Next 2 Me, διατίθεται δωρεάν στους πολίτες, με εγγεγραμμένους περισσότερους από 1124 εθελοντές ιατρούς της Αθήνας, όλων των ειδικοτήτων. Η εφαρμογή που αποτελεί συνέργεια της Περιφέρειας Αττικής και του ΙΣΑ, με το Doctor Next 2 Me, την εταιρία που το ανέπτυξε, ξεκίνησε την Κυριακή, 5 Απριλίου 2020 παρέχοντας τη δυνατότητα ασφαλούς βιντεοκλήσης και επικοινωνίας ασθενών με ιατρό κάθε ειδικότητας. Μέσα σε λίγες ώρες περισσότεροι από 500 ασθενείς επικοινώνησαν με ιατρούς που έχουν εγγραφεί στο Doctor Next 2 Me, αφήνοντας ιδιαίτερα θετικά σχόλια για τη συνέργεια αυτή. Ο ασθενής δύναται να επικοινωνήσει όλο το 24ωρο με ιατρό όλων των ειδικοτήτων λαμβάνοντας εξειδικευμένες συμβουλές.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Περιφερειάρχης Αττικής και Πρόεδρος του ΙΣΑ Γ.Πατούλης τόνισε τα εξής: «Το πρωτοποριακό σύστημα τηλεϊατρικής εντάσσεται στο δίχτυ προστασίας που έχει δημιουργήσει η Περιφέρεια Αττικής και ο ΙΣΑ για τους πολίτες. Αξιοποιούμε τη τεχνολογία για να ενισχύσουμε την Πρωτοβάθμια Φροντίδας Υγείας, με στόχο να διασφαλιστεί τόσο η παρακολούθηση των χρονίως πασχόντων όσο και η παρακολούθηση των ασθενών με κορονοϊό που παραμένουν στο σπίτι προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρές επιπλοκές και να μην καταλήξουν όλα αυτά τα περιστατικά στα νοσοκομεία.

Περιφέρεια Αττικής: «Κανένας συμπολίτης μας να μη μείνει μόνος»

Ευχαριστώ από καρδιάς όλους τους εθελοντές γιατρούς που συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια καθώς και την εταιρία Doctor Next 2 Me που σχεδίασε και διέθεσε δωρεάν για το διάστημα της παρούσας κρίσης την πλατφόρμα στην Περιφέρεια Αττικής και στον ΙΣΑ, δίνοντας ένα ακόμα σημαντικό εργαλείο στην προσπάθεια που κάνουμε ώστε κανένα σπίτι, καμιά οικογένεια, κανείς συμπολίτης μας να μη μείνει μόνος στις δύσκολές μέρες που διανύουμε. Με όλες τις δυνάμεις μας είμαστε δίπλα στους πολίτες της Αττικής».

Στις κρίσεις, τις λύσεις τις δίνουμε Όλοι Μαζί!»

Από την πλευρά του ο Ιδρυτής και Γενικός Διευθυντής του Doctor Next 2 Me, κ. Απόστολος Καγκελάρης, δήλωσε τα εξής: «Στις κρίσεις, τις λύσεις τις δίνουμε Όλοι Μαζί! Από τη μεριά μας, έχοντας πολυετή εμπειρία στον τομέα των πρωτότυπων mobile εφαρμογών και διαθέτοντας ένα πολύτιμο εργαλείο τηλεϊατρικής & επειγουσών υπηρεσιών υγείας, που μπορεί να εξυπηρετεί άμεσα το κοινό στην εύρεση γιατρού σε ώρα έκτακτης ανάγκης, την πλατφόρμα Doctor Next 2 Me, μετασχηματίσαμε με την ομάδα των έμπειρων συνεργατών μας και προσαρμόσαμε στις ανάγκες της κρίσης που προκάλεσε ο νέος κορονοϊός την εφαρμογή μας και την διαθέσαμε – σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και τον ΙΣΑ – σε όλους τους Έλληνες πολίτες και όλους τους Έλληνες γιατρούς, σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας, εντελώς δωρεάν, και με τρόπο απλούστατο στη χρήση: ΜΟΝΟ με το Πάτημα ΕΝΟΣ ΚΟΥΜΠΙΟΥ!

Θέτουμε επίσης, την τεχνογνωσία μας για την καλή λειτουργία της εφαρμογής στην υπηρεσία των πολιτών και των ιατρών της χώρας. Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τους εθελοντές ιατρούς από όλη την Ελλάδα, που τόσο πρόθυμα συμμετέχουν κι εκείνοι στην κοινή προσπάθεια να ξεπεραστεί η υγειονομική κρίση».

