Καντέρ Ερντογάν: Ξέσπασμα με αφορμή τη FIBA

Καντέρ Ερντογάν: Η ανάδειξη των καλύτερων παικτών της Τουρκίας μέσω της σχετικής ψηφοφορίας που διενεργεί η FIBA έφερε τo ξέσπασμα του Ενές Καντέρ. Το όνομα του σέντερ των Μπόστον Σέλτικς, βλέπετε, απουσίαζε από τις υποψηφιότητες γεγονός που δεν έμεινε ασχολίαστο από τον ίδιο, μέσω του επίσημου λογαριασμού του στο Twitter. «Έχω πεθάνει ή η FIBA είναι πολύ πολιτικοποιημένη και φαίνεται πως φοβάται τη δικτατορία (σ.σ. του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν);», έγραψε χαρακτηριστικά ο Καντέρ, δίνοντας παράλληλα συνέχεια στην κόντρα του με τον πρόεδρο της Τουρκίας.

Για την… ιστορία, οι δώδεκα συμπατριώτες του που επέλεξε η FIBA είναι οι: Ομέρ Ασίκ, Χουσεΐν Μπεσόκ, Χαρούν Ερντενάι, Σερκάν Ερντογκάν, Ερσάλ Ιλιασόβα, Ιμπραΐμ Κουτλουάι, Μεμέτ Οκούρ, Ομέρ Ονάν, Τσεντί Οσμάν, Κερέμ Τουντσερί, Μιρσάντ Τουρκσάν και Χινταγιέτ Τούρκογλου.

Am I dead or @FIBA is too political and looks like they scared the 💩 out of the dictatorship. @RTErdogan

Stick to your 2nd tier basketball league. 😉 https://t.co/5dwTc66xxc

