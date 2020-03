Παιδιά – Κορονοϊός: Στην Πορτογαλία το νεότερο θύμα στην Ευρώπη

Παιδιά – Κορονοϊός: Ένα 14χρονο αγόρι από την Πορτογαλία πιστεύεται ότι έχει γίνει το νεότερο θύμα του κορωνοϊού στην Ευρώπη. Ο Βίτορ Γκοντίνιο από την πόλη Οβάρ, νότια του Πόρτο, πέθανε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, μετά την μεταφορά του στο νοσοκομείο. Θεωρείται ότι έπασχε από ψωρίαση, αλλά δεν είχε σημαντικές υποκείμενες συνθήκες υγείας. Ο θάνατός του από κορωνοϊό έρχεται μετά από αυτόν της 16χρονης Γαλλίδας Ζουλί Αλιοτ σε νοσοκομείο του Παρισιού την Τετάρτη. Δεν είχε υποκείμενα προβλήματα υγείας και εξέπνευσε μία εβδομάδα αφότου άρχισε να έχει έναν«ελαφρύ βήχα».

Όσο για τον 14χρονο, η Πορτογαλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου απέτισε φόρο τιμής στον έφηβο. Έπαιζε futsal -ένα παιχνίδι που μοιάζει με ποδόσφαιρο. Ο πρόεδρός της Φερνάντο Γκόμες, ανέφερε στην ανακοίνωσή του: «Με βαθύτατη θλίψη στέλνω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια, τους φίλους και τους συμπαίκτες του Βίτο Φαραέλ Μπάστος Γκοντίνιο. Σε αυτή τη στιγμή βαθύτατου πόνου για τους αγαπημένους του, στέλνω επίσης λόγια παρηγοριάς στην ποδοσφαιρική ομάδα της περιοχής Αβέιρο που μοιράστηκε μαζί μας τον χαμό ενός τόσο πρώιμου ταλέντου».

Να σημειωθεί πως ο αριθμός των θανάτων από κορωνοϊό στην Πορτογαλία ανήλθε στους 119 το μεσημέρι της Κυριακής. Σχεδόν 6.000 άτομα έχουν διαγνωστεί θετικά στον ιό και άλλα 5.500 αναμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας.

🇵🇹 EN MÉMOIRE : Il s'appelait Vitor Godinho et jouait au futsal. Il avait 14 ans et souffrait de psoriasis. Infecté samedi 28 mars 2020, il est malheureusement décédé du #coronavirus ce dimanche. C'est la plus jeune victime du #COVID19 en #Europe. (proches) #Portugal pic.twitter.com/8HWzAAoIgk

