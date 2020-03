Νέα Υόρκη κορονοϊός: Γιατρός που επέζησε από τον Έμπολα, περιγράφει το 24ωρο στα Επείγοντα

Νέα Υόρκη κορονοϊός: Ο Δρ. Κρεγκ Σπένσερ εργάστηκε ως επιδημιολόγος στην Αφρική και τη Νοτιοανατολική Ασία και κατάφερε να βγει αλώβητος από τον Έμπολα το 2014, παρόλο που φρόντιζε ασθενείς. Αλλά τώρα, με τον κορωνοϊό, φοβάται. Ο Σπένσερ είναι διευθυντής στο τμήμα επειγόντων του Ιατρικού Κέντρου New York-Presbyterian/Columbia University στην Νέα Υόρκη, που έχει γίνει το επίκεντρο της πανδημίας του κορωνοϊού στις ΗΠΑ. Και περιέγραψε μια κουραστική μέρα στα επείγοντα σε ένα μακροσκελές thread στο Twitter. Όπως λέει, ξεκινά την ημέρα του όπως και πολλοί άλλοι εργαζόμενοι με το να φτιάχνει μια μεγάλη κανάτα καφέ, γιατί η καφετέρια κοντά στο νοσοκομείο έχει κλείσει. Και η ημέρα του κλείνει όταν βγάζει τα ρούχα του στον διάδρομο του διαμερίσματός του, αποφεύγοντας τον μικρό γιο του, μέχρι να φτάσει στο μπάνιο για να κάνει ντους και να «ξεπλύνει όλα αυτά» προτού περάσει λίγο ποιοτικό χρόνο με την οικογένειά του για πρώτη φορά μετά από μέρες.

Οι μεταξύ ώρες γεμίζουν με νέα περιστατικά κορωνοϊού, που ξεκινούν από την ώρα που θα πατήσει το πόδι του στα επείγοντα περιστατικά του νοσοκομείου στις 8 το πρωί. «Σε σοκάρει το πώς μεταμορφώνεται η ηρεμία των δρόμων το πρωί. Τα λαμπερά, φθορίζοντα φώτα των επειγόντων αντανακλούν στα προστατευτικά γυαλιά του καθενός. Επικρατεί μια κακοφωνία από βήχα. Σταματάς. Φοράς μάσκα. Μπαίνεις μέσα» έγραψε σε ανάρτηση στο Twitter.

Wake up at 6:30am. Priority is making a big pot of coffee for the whole day, because the place by the hospital is closed. The Starbucks too. It's all closed. On the walk, it feels like Sunday. No one is out. Might be the freezing rain. Or it's early. Regardless, that's good. — Craig Spencer MD MPH (@Craig_A_Spencer) March 24, 2020

Λαμβάνει σχεδόν κάθε ώρα επείγοντα μηνύματα

Γράφει πως του λένε για έναν ασθενή που λαμβάνει τη μέγιστη ποσότητα οξυγόνου, αλλά εξακολουθεί να αναπνέει πολύ γρήγορα. Περιγράφει πως έχει μια «μακρά και ειλικρινή συζήτηση» με την ασθενή και την οικογένειά της – που είναι στο τηλέφωνο – και πως πρέπει να μπει σε μηχανική υποστήριξη προτού χειροτερέψουν τα πράγματα. «Σε ειδοποιούν για έναν άλλον άρρωστο ασθενή που καταφθάνει. Τρέχεις. Είναι πολύ άρρωστοι, κάνουν εμετό. Πρέπει κι αυτοί να μπουν σε μηχανική υποστήριξη. Τους φέρνεις πίσω. Δύο ασθενείς, σε διπλανά δωμάτια, και οι δύο χρειάζονται αναπνευστήρες» γράφει προσθέτοντας: «Και δεν έχει πάει 10 η ώρα ακόμη».

Λαμβάνει σχεδόν κάθε ώρα επείγοντα μηνύματα. «Ανακοίνωση κατάστασης: Πολύ άρρωστος ασθενής, χωρίς αναπνοή, πυρετός. Οξυγόνο 88%. Κι άλλη: Χαμηλή πίεση, δεν μπορεί να αναπνεύσει, χαμηλό οξυγόνο. Κι άλλη: Χαμηλό οξυγόνο, δεν μπορεί να αναπνεύσει. Πυρετό». Κάποια στιγμή συνειδητοποιεί πως είναι απόγευμα και δεν έχει πιει καν νερό. «Φοβάσαι να βγάλεις την μάσκα σου. Είναι το μοναδικό πράγμα που σε προστατεύει. Σίγουρα μπορείς να αντέξεις λίγο παραπάνω – στην δυτική Αφρική κατά την διάρκεια του Έμπολα περνούσες ώρες μέσα στη ζέστη χωρίς νερό. Ένας ακόμη ασθενής» έγραψε.

You're notified of another really sick patient coming in. You rush over. They're also extremely sick, vomiting. They need to be put on life support as well. You bring them back. Two patients, in rooms right next to each other, both getting a breathing tube. It's not even 10am yet — Craig Spencer MD MPH (@Craig_A_Spencer) March 24, 2020

Πού πήγαν όλα τα καρδιακά επεισόδια και οι ασθενείς με σκωληκοειδίτιδα;

Ο Σπένσερ παίρνει επιτέλους κάτι για φαγητό από την καφετέρια του νοσοκομείου, η οποία ευτυχώς είναι ακόμη ανοιχτή. Πλένει τα χέρια του δύο φορές, αφαιρεί προσεκτικά την μάσκα του και τρώει όσο πιο γρήγορα μπορεί προτού επιστρέψει στην εργασία του. «Το ίδιο σκηνικό επικρατεί κάθε μέρα. Υποθέτουμε ότι όλοι έχουν κορωνοϊό. Φοράμε ιατρικές στολές, μάσκες και γάντια σε κάθε επίσκεψη. Όλη την ημέρα. Είναι ο μόνος τρόπος για να είμαστε ασφαλείς» έγραψε. «Πού πήγαν όλα τα καρδιακά επεισόδια και οι ασθενείς με σκωληκοειδίτιδα; Είναι όλοι με κορωνοϊό».

Όταν τελειώνει επιτέλους η βάρδια του, ο Σπένσερ καθαρίζει τα πάντα προτού φύγει από το νοσοκομείο για να περπατήσει μέχρι το σπίτι του. «Προτού φύγεις, καθαρίζεις τα πάντα. Το τηλέφωνό σου. Το σήμα σου. Το πορτοφόλι σου. Την κούπα του καφέ σου. Τα πάντα. Τα βουτάς στο απολυμαντικό. Όλα σε μία τσάντα. Δεν παίζεις με τις πιθανότητες» έγραψε. «Σίγουρα τα έκανες όλα; Καθάρισέ τα ξανά. Δεν μπορεί να είσαι τόσο προσεκτικός».

Ο γιατρός λέει ότι νιώθει «γυμνός και εκτεθειμένος» καθώς περπατά στους έρημους δρόμους της Νέας Υόρκης χωρίς μάσκα. «Οι δρόμοι είναι άδειοι, Αυτό δεν έχει καμία σχέση με όσα συμβαίνουν στο νοσοκομείο. Ίσως οι άνθρωποι δεν ξέρουν» έγραψε σε μία ακόμη ανάρτηση.

For the rest of your shift, nearly every hour, you get paged: Stat notification: Very sick patient, short of breath, fever. Oxygen 88%. Stat notification: Low blood pressure, short of breath, low oxygen. Stat notification: Low oxygen, can't breath. Fever. All day… — Craig Spencer MD MPH (@Craig_A_Spencer) March 24, 2020

Η κοινωνική αποστασιοποίηση είναι το «μόνο πράγμα που θα μας σώσει» από τον κορωνοϊό

Όσο άσχημη κι αν ήταν η μέρα του, ο γιατρός αναμένει πως θα επιδεινωθούν τα πράγματα. «Όσοι βλέπουμε σήμερα μολύνθηκαν πριν από μία εβδομάδα ή και περισσότερο. Οι αριθμοί σίγουρα θα εκτοξευτούν σε μια νύχτα, όπως κάθε βράδυ τις τελευταίες ημέρες. Όλο και περισσότεροι θα έρθουν στα επείγοντα. Όλο και περισσότεροι θα μπουν σε αναπνευστήρες» έγραψε σε ακόμη μία ανάρτηση στο Twitter. Ο Σπένσερ λέει ότι είναι πολύ αργά για να σταματήσει ο κορωνοϊός, αλλά η εξάπλωσή του μπορεί να επιβραδυνθεί επειδή «ο κορωνοϊός δεν μπορεί να μολύνει όσους δεν έχει συναντήσει στο διάβα του». «Η κοινωνική αποστασιοποίηση είναι το μόνο πράγμα που θα μας σώσει τώρα» έγραψε. «Δεν με νοιάζει τόσο πολύ για τον οικονομικό αντίκτυπο όσο για την ικανότητά μας να σώζουμε ζωές».

«Επέζησα από τον Έμπολα. Αλλά φοβάμαι τον κορωνοϊό»

Στο τελευταίο του tweet, κάνει έκκληση προς τους ανθρώπους να πάρουν στα σοβαρά την πανδημία του κορωνοϊού. «Μπορεί να ακούσετε κάποιους να λένε ότι δεν είναι πραγματικό όλο αυτό. Ίσως να ακούσετε ανθρώπους να λένε ότι δεν είναι κακό. Είναι. Είναι. Επέζησα από τον Έμπολα. Φοβάμαι τον κορωνοϊό. Αναλάβετε τον ρόλο σας. Μείνετε σπίτι. Μείνετε ασφαλείς. Και κάθε μέρα θα έρχομαι στη δουλειά για εσάς» έγραψε.