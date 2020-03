ΗΠΑ κορονοϊός: Εφιαλτική πρόβλεψη κάνει λόγο για 100.000 – 200.000 νεκρούς

ΗΠΑ κορονοϊός: Ένας εκ των επιφανέστερων λοιμωξιολόγων και σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ για τον κορωνοϊό εξέφρασε την εκτίμηση, με επιφύλαξη, ότι οι νεκροί στις ΗΠΑ μπορεί να φτάσουν τις 100.000 με 200.000. «Με βάση αυτά που βλέπουμε σήμερα, θα έλεγα μεταξύ 100.000-200.000, είπε ο Δρ. Άντονι Φαούτσι μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN, προσθέτοντας ότι τα κρούσματα μπορεί να ανέλθουν σε «εκατομμύρια». Ο διευθυντής του Εθνικού Ινστιτούτου Λοιμωδών Νόσων υπενθύμισε πάντως ότι οι εκτιμήσεις αυτές βασίζονται σε διάφορες υποθέσεις. «Παρουσιάζουν το χειρότερο και το καλύτερο σενάριο. Και σε γενικές γραμμές η πραγματικότητα βρίσκεται κάπου στη μέση», εξήγησε. «Δεν έχω δει ποτέ, στις ασθένειες για τις οποίες έχω εργαστεί, να υλοποιείται το χειρότερο σενάριο. Πάντα υπάρχει υπερεκτίμηση», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Τζονς Χόπκινς μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί στις ΗΠΑ 125.000 κρούσματα της ασθένειας Covid-19, τα περισσότερα απ’ οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο. Ο αριθμός των θανάτων (2.191) σχεδόν διπλασιάστηκε από την περασμένη Τετάρτη. Οι προβλέψεις της πανεπιστημιακής σχολής του πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον βασίζονται στην υπόθεση ότι η επιδημία θα φτάσει στην κορύφωσή της στα μέσα Απριλίου και ότι ο αριθμός των νεκρών, εφόσον συνεχιστεί η τρέχουσα πορεία, θα ανέλθει γύρω στις 80.000 μέχρι τον Ιούνιο. Σύμφωνα με το μοντέλο αυτό, οι νεκροί μπορεί να είναι από 38.000 (ελάχιστο) μέχρι 162.000 (μέγιστος αριθμός). Συγκριτικά, η επιδημία της γρίπης του 2018-19 σκότωσε 34.000 ανθρώπους στις ΗΠΑ.

Dr. Anthony Fauci says there could potentially be between 100,000 to 200,000 deaths related to the coronavirus and millions of cases. “I just don’t think that we really need to make a projection when it’s such a moving target, that you could so easily be wrong,” he adds. #CNNSOTU pic.twitter.com/F2MOHY3xl4

