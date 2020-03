Κορωνοϊός ΗΠΑ: Πώς περνούν στην καραντίνα τους τα μέλη Ομπάμα

Κορωνοϊός ΗΠΑ: Για το πώς έχει αλλάξει τη ζωή τους και πώς περνούν την καθημερινότητά τους τα μέλη της οικογένειας Ομπάμα λόγω του κορωνοϊού, μίλησε στην Ελεν ντε Τζενέρις, η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μισέλ Ομπάμα. Μέρος της ρουτίνας τους πλέον, αποτελούν το Netflix, οι τηλεδιασκέψεις και τα online μαθήματα στο κολέγιο. Με τις κόρες του Μαλία και Σάσα να έχουν επιστρέψει από το κολέγιο, η οικογένεια προσπαθεί να ξαναβρεί τους ρυθμούς της, δήλωσε η Μισέλ Ομπάμα.

«Προσπαθούμε να οργανώσουμε τις μέρες μες. Όλοι είμαστε εδώ. Τα κορίτσια έχουν γυρίσει και από τη στιγμή που τα μαθήματα γίνονται online, βρίσκονται η κάθε μία στο δωμάτιο της και κάνουν τα μαθήματά τους», ανέφερε χαρακτηριστικά για τις κόρες της, μιλώντας στην Αμερικανίδα παρουσιάστρια μέσω τηλεφώνου. Μάλιστα, βίντεο από τη συνομιλία τους ανέβασε η ίδια η Ελεν ντε Τζενέρις στο Twitter. Όσο για τον σύζυγό της, Μπαράκ, η Μισέλ Ομπάμα, είπε: «Νομίζω ότι ο Μπαράκ είναι.. Δεν ξέρω πού είναι. Μιλούσε στο τηλέφωνο κι εγώ μόλις τελείωσα με μια τηλεδιάσκεψη… Απλά προσπαθούμε να κρατήσουμε μια ρουτίνα.. έχουμε επίσης και το Netflix».

My friend @MichelleObama makes the world a better place. pic.twitter.com/0Bq82SRqUH

— Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) March 23, 2020