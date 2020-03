«Μένουμε Σπίτι»: Σαμαράς και Κοκλώνης δίνουν…. συμβουλές κομμωτικής

«Μένουμε Σπίτι»: Ο Τρύφωνας Σαμαράς ακολουθεί πιστά τις οδηγίες της κυβέρνησης προκειμένου να προφυλαχθεί αλλά και να προφυλάξει την εξάπλωση του κορονοϊού. Έτσι, «Μένει Σπίτι» παρέα με τον Νίκο Κοκλώνη. Στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή φιλοξενήθηκε ο Τρύφωνας Σαμαράς και έδωσε συμβουλές για να κουρευτείτε στο σπίτι. Ο αγαπημένος κομμωτής μένει σπίτι με τον Νίκο Κοκλώνη, τηρώντας τα μέτρα περί απαγόρευσης της κυκλοφορίας.

Σε ζωντανή σύνδεση με το Happy Day, ο Τρύφωνας παραδέχτηκε ότι τον παίρνουν και του ζητούν συμβουλές περιποίησης των μαλλιών οι γυναίκες, τώρα που δεν μπορούν να επισκεφτούν κάποιο κομμωτήριο για να βάψουν τα μαλλιά τους. «Από τη Δευτέρα έχω έρθει και μένω στο σπίτι του φίλου μου του Νίκου Κοκλώνη για να είμαστε παρέα. Όσο αντέξουμε, γιατί ο καθένας θέλει το σπίτι του», είπε χαριτολογώντας ο Τρύφωνας Σαμαράς. Στη συνέχεια έδωσε όλα τα tips για το πώς μπορείς να κουρέψεις με μηχανή έναν άντρα, πώς κουρεύεις τα παιδιά και πώς θα βάψουν οι γυναίκες τη ρίζα.

Δείτε τι είπαν στην εκπομπή

Οι συμβουλές του Σαμαρά για το τί να κάνουμε στην καραντίνα μας

Επιπρόσθετα, ο γνωστός κομμωτής, πριν τέσσερις μέρες, μίλησε στην τηλεοπτική εκπομπή «Μεσημέρι #Yes» και έδωσε συμβουλές για ασχολίες στο σπίτι, εξαιτίας της καραντίνας. Συγκεκριμένα ανέφερε την γυμναστική, καθώς δεν είναι μόνο ένας ωραίος απασχόλης, ταυτόχρονα κάνει καλό και στην υγεία, επισήμανε. Επιπλέον, ανέφερε ότι οι γυναίκες που θέλουν να βάψουν το μαλλί τους αυτές τις μέρες, και δεν μπορούν να πάνε στο κομμωτήριο εξαιτίας της καραντίνας.

Ο Τρύφωνας Σαμαράς λοιπόν, υπογράμμισε ότι καλό είναι να δεχτούν βοήθεια από το παιδί τους ή τον άντρα τους. Ακόμη, τόνισε πως για ένα επιτυχημένο βάψιμο χρειάζεται να αρχίσουν από την μέση, εκτός κι αν έχουν πολλές άσπρες τρίχες, οπότε πρέπει να αρχίσουν από μπροστά. Μάλιστα, αναφέρθηκε στο Just The 2 Of Us κι είπε ότι του λείπει πολύ, ενώ το συζήτησε και με την Βίκυ Χατζηβασιλείου.