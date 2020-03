Ιταλία Κορονοϊός – Μπαλκόνια: Ο Εθνικός Ύμνος ακούστηκε σε ολόκληρη τη χώρα

View this post on Instagram

Quasi duemila le vittime in Italia. Un numero che rende impossibile raccontare la storia di ognuno. Queste le parole di un giovane colpito dalla malattia insieme al padre. L'uomo non ce l'ha fatta e lui sta lottando contro il coronavirus. Il suo appello è drammatico nel video curato da Alessandro Marini e Paolo Fefè. _ #coronavirusitalia #COVID19 #coronavirusitalianews #iorestoincasa #andràtuttobene #tg1