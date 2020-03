Ολυμπιακοί αγώνες – Κορονοϊός: Η Άννα Κορακάκη εκφράζει ανοιχτά τους φόβους της

Ολυμπιακοί αγώνες – Κορονοϊός: Δίκαιη χαρακτήρισε την πιθανότητα να αναβληθούν οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Τόκιο λόγω κορωνοϊού η χρυσή Ολυμπιονίκης σκοποβολής, Αννα Κορακάκη. Η Άννα Κορακάκη μιλώντας στο «Metropolis 95,5» αναφέρθηκε στον κίνδυνο να υπάρξει κρούσμα στο ολυμπιακό χωριό, όπου θα βρίσκεται χιλιάδες κόσμος από όλο τον κόσμο και εξέφρασε την ανησυχία της για το αγωνιστικό σκέλος. «Δεν έχω ενημέρωση τι θα γίνει με τους Ολυμπιακούς, η ΔΟΕ ξεκαθάρισε πως με προτρέπει να συνεχίσουμε την προετοιμασίας μας γιατί θα γίνουν κανονικά οι Ολυμπιακοί αγώνες. Δεν είναι μόνο οι αθλητές που έχουν προκριθεί για το Τόκιο, είναι κάποιοι που δεν έχουν προκριθεί γιατί δεν έχουν γίνει τα προολυμπιακά τουρνουά. Είναι πάρα πολλά τα θέματα για τους ολυμπιακούς αγώνες», σχολίασε.

«Είναι αγωνιστικά δίκαιο να πάρουν μια αναβολή οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Το πρόβλημα είναι το τώρα γιατί ο ένας μήνας που μένουμε μέσα, οι Ολυμπιακοί είναι σε 4 μήνες και μπορεί τότε να έχει λυθεί το θέμα αλλά το πρόβλημα είναι το τώρα. Η ΔΟΕ επιμένει να συνεχίσουμε κανονικά αλλά πως θα γίνει αυτό όταν έχουμε βγει από την κανονικότητά μας; Οι Ρώσοι σκοπευτές της εθνικής ομάδας βρίσκονται σε ένα προπονητικό κέντρο και κάνουν προετοιμασία παρά την καραντίνα. Εγώ θέτω το ερώτημα τι θα γίνει αν υπάρξει κρούσμα μέσα στο Ολυμπιακό Χωριό, θα είμαστε 12.000 άτομα από όλο τον κόσμο».

Στην Ιαπωνία βρίσκεται η ολυμπιακή φλόγα μετά το ταξίδι της από την Ελλάδα, εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων στο Τόκιο. Αν και ακόμη είναι υπό αμφισβήτηση το αν θα διεξαχθούν κανονικά, οι Γιαπωνέζοι παρά την εξάπλωση του κορωνοϊού και στην χώρα τους, συνεχίζουν κανονικά τον προγραμματισμό τους, λέγοντας πως δεν υπάρχει τέτοιο ενδεχόμενο. Η φλόγα έφτασε τα ξημερώματα (Ελλάδας) στην στρατιωτική βάση της Ματσουσίμα, κοντά σε περιοχή που χτυπήθηκε από το τσουνάμι του φονικού σεισμού του 2011 με τα 9 Ρίχτερ. Η επίσημη τελετή έναρξης της λαμπαδηδρομίας, θα γίνει στην Φουκουσίμα στις 26 Μαρτίου.

«Θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την προετοιμασία ασφαλών Αγώνων», δήλωσε ο επικεφαλής του «Τόκιο 2020» Γιοσίρο Μόρι από την αεροπορική βάση. Το αεροπλάνο με τη φλόγα έφτασε σχεδόν άδειο μετά την απόφαση της οργανωτικής επιτροπής να να μην στείλει αντιπροσωπεία υψηλού επιπέδου που αρχικά περιλάμβανε τον επικεφαλής της, τον υπουργό Γιοσίρο Μόρι. Ωστόσο, στο αεροδρόμιο υπήρχε… συνωστισμός με αρκετούς επίσημους και μπάντα που υποδέχτηκε την Φλόγα. Η διαδρομή της Ολυμπιακής φλόγας πρόκειται να περάσει πολλά από τα πιο διάσημα ορόσημα της Ιαπωνίας σε ένα ταξίδι 121 ημερών, όπως το Όρος Φούτζι, το Πάρκο Ειρήνης στη Χιροσίμα και το κάστρο Κουμαμότο.

The Olympic flame has landed in Japan. 🇯🇵 #Tokyo2020

Olympic medallists 🥇 Tadahiro Nomura and Saori Yoshida were at Matsushima Air Base to welcome the flame.

With the #OlympicTorchRelay #HopeLightsOurWay for the areas affected by the Great East Earthquake of 2011. pic.twitter.com/TVvmsDnnRH

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) March 20, 2020