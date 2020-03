Ακταιωρός – Κως: Η Τουρκία κάλεσε τον Έλληνα πρέσβη για… εξηγήσεις. μετά το διάβημα της Αθήνας

Ακταιωρός – Κως: Η Τουρκία συνεχίζει τις προκλήσεις και το παιχνίδι εντυπώσεων: Το ΥΠΕΞ της γείτονος κάλεσε τον Έλληνα Πρέσβη στην Άγκυρα για εξηγήσεις μετά το διάβημα της Αθήνας στον Τούρκο πρέσβη. Σύμφωνα με έκτακτη ανακοίνωση του τουρκικού πρακτορείου Αναντολού, ο Έλληνας πρέσβης Μιχαήλ-Χρήστος Διαμέσης κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για… παραβιάσεις των τουρκικών χωρικών υδάτων και παράνομη κράτηση δημοσιογράφων.

Σε ένα πιο εκτενές δημοσίευμα, το CNN Turk σημειώνει πως ο Πρέσβης της Ελλάδας στην Άγκυρα έλαβε αυστηρές συστάσεις, ώστε η Ελλάδα να σταματήσει τις παραβιάσεις των τουρκικών χωρικών υδάτων, αλλά και προειδοποιήσεις για τις κινήσεις των στρατιωτικών μονάδων της χώρας μας στα χερσαία μας σύνορα (εννοεί τον Έβρο). Διπλωματικές πηγές στην Τουρκία, υποστήριξαν στον Έλληνα πρέσβη πως η Ελλάδα θα πρέπει να διευθετήσει και δήθεν κράτηση δημοσιογράφων, οι οποίοι όπως αναφέρουν τα τουρκικά δημοσιεύματα κρατούνται για δημοσιεύματα στα οποία αναφέρονταν στην ανθρωπιστική κρίση στις μονάδες προσφύγων σε Ρόδο και Λέσβο.

#BREAKING Turkish Foreign Ministry summons Greek ambassador over violation of Turkish coastal waters, detention of journalists

— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) March 11, 2020