Έβρος νέα: Η πρώτη περιπολία του θηρίου Survivor R στα σύνορα

Έβρος νέα: Ένα αποκαλυπτικό βίντεο φέρνει στη δημοσιότητα το ethnos.gr και φέρνει στο φως την πρώτη περιπολία του νέου αμυντικού υπερόπλου που έχουν στη διάθεσή τους οι ελληνικές Ενοπλες Δυνάμεις μετά τη συνδρομή της Αυστρίας. Το πρωί της Τετάρτης, 11 Μαρτίου, έφτασε στις Καστανιές το θηριώδες 4χ4 με την ονομασία Survivor R. Πρόκειται για όχημα μεταφοράς προσωπικού γερμανικής κατασκευής που διαθέτει θερμικές κάμερες, προστασία των αξιωματικών και των χειριστών του ακόμα και σε χημικό πόλεμο και επιχειρησιακή δυνατότητα σε ακραίες συνθήκες. Ανήκει στην αστυνομία της Αυστρίας, η οποία διαθέτει 30 παρόμοια οχήματα.

Το Survivor R έχει βάρος 15 τόνους και έκανε την πρώτη του περιπολία κατά μήκος του φράχτη το πρωί της Τετάρτης, «ξαφνιάζοντας» τους Τούρκους που βρίσκονταν λίγα μέτρα πιο μακριά.Οι Τούρκοι, ωστόσο, έχουν στη διάθεση τους το γνωστό Hizir, το οποίο έχει πολλές ομοιότητες εμφανισιακά με το Survivor R και μάλιστα εξάγουν και σε πολλές χώρες. Ένα από αυτά βρίσκεται πίσω από τους Τούρκους αξιωματικούς.

Δραματικές σκηνές εκτυλίχθηκαν, για άλλη μια φορά, στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Έβρο, όπου το βράδυ της Τετάρτης σημειώθηκαν νέα σοβαρά επεισόδια, με «βροχή» μολότοφ εναντίον των ελληνικών αστυνομικών δυνάμεων.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο του grtimes.gr, ένας νέος γύρος σοβαρών επεισοδίων σημειώθηκε νωρίτερα το βράδυ, καθώς μετανάστες από την άλλη πλευρά, επικουρούμενοι από τις τουρκικές δυνάμεις, εξαπέλυσαν δεκάδες βόμβες μολότοφ, ανάβοντας φωτιές κατά μήκος του φράχτη.

Για άλλη μια φορά πέταξαν δακρυγόνα, τα οποία προφανώς τους παραχωρούν οι Τούρκοι αστυνομικοί.

Χθες αργά το βράδυ άνδρες της επίλεκτης Ομάδας Ειδικών Επιχειρήσεων της τουρκικής αστυνομίας (Polis Özel Harekât), πυροβόλησαν πάνω από τζιπ του ελληνικού στρατού, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο στην ελληνική πλευρά των συνόρων. Το περιστατικό αποκάλυψε η Καθημερινή.

Να σημειωθεί ότι οι Τούρκοι των ειδικών δυνάμεων της αστυνομίας περιπολούν εδώ και ημέρες πάνοπλοι στην τουρκική πλευρά των συνόρων και έχουν αυξηθεί τα περιστατικά με πυρά κατά Ελλήνων στρατιωτών.

Επίδειξη δύναμης επιχειρούν να κάνουν οι Τούρκοι στον Έβρο σε μία προσπάθεια να κερδίσουν τις εντυπώσεις μετά το φιάσκο με τους μετανάστες και πρόσφυγες που τραβούσαν με σύρματα και σχοινιά τον ελληνικό φράχτη. Ο Τούρκος δημοσιογράφος Αμπντουλαχ Μποζκούρτ που δημοσίευσε το βίντεο, είναι επικεφαλής του Κέντρου για την Ελευθερία της Στοκχόλμης ενώ μέχρι και πριν από τέσσερα χρόνια ήταν διευθυντής της εφημερίδας «Zaman».

Σύμφωνα με το βίντεο φουσκωτές βάρκες των ειδικών δυνάμεων της Τουρκίας με 3 ή 4 άτομα πλήρωμα εκ των οποίων ο ένας χειριστής του φουσκωτού κάνουν ελιγμούς και κινούνται με ταχύτητα στα νερά του ποταμού Έβρου. Είναι φανερό πως οι Τούρκοι κάνουν επιδειξη δύναμης καθώς όπως φαίνεται και στο βίντεο αξιωματικοί του ελληνικού στρατού παρακολουθούν από την απέναντι πλευρά και βρίσκονται σε ετοιμότητα.

Οπως έλεγαν μάλιστα έμπειροι αξιωματικοί η παρουσία των Τούρκων κομάντος στον Έβρο είναι και γνωστή και παρακολουθείται ενώ τους κάνει εντύπωση πως οι Τούρκοι δεν έχουν λάβει όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας και κάλυψης τους.

Posturing by Turkish special police force continues on Evros river on Turkish-Greek border following fresh threats today by #Turkey's President #Erdogan who promised to send more refugees to Europe. #Greece troops monitor Turks' actions from the other side of the river. pic.twitter.com/l4FOtUkcYD

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) March 11, 2020