Τούρκοι κομάντος στον Έβρο: Προκλητικοί, με το χέρι στη σκανδάλη

Τούρκοι κομάντος στον Έβρο: Τις προκλήσεις της τουρκικής πλευράς αποτυπώνει το βίντεο που δημοσίευσε Τούρκος δημοσιογράφος από τα σύνορα στον Έβρο. Το βίντεο δείχνει Τούρκους άνδρες των Ειδικών Δυνάμεων της Αστυνομίας να επιβαίνουν σε φουσκωτά και με το χέρι στη σκανδάλη και με μεγάλη ταχύτητα να πραγματοποιούν περιπολίες. Εκεί βρίσκονται και δυνάμεις των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, που επιτηρούν προσεκτικά την κατάσταση.

Posturing by Turkish special police force continues on Evros river on Turkish-Greek border following fresh threats today by #Turkey 's President #Erdogan who promised to send more refugees to Europe. #Greece troops monitor Turks' actions from the other side of the river. pic.twitter.com/l4FOtUkcYD

Ο δημοσιογράφος Αμπντουλαχ Μποζκούρτ που δημοσίευσε το βίντεο, είναι επικεφαλής του Κέντρου για την Ελευθερία της Στοκχόλμης ενώ μέχρι τον Μάρτιο του 2016 ήταν διευθυντής της εφημερίδας «Zaman».

Πριν από λίγες ημέρες ο δημοσιογράφος είχε δώσει στη δημοσιότητα και πλάνα από τις νυχτερινές περιπολίες των Τούρκων.

While #Erdogan is meeting with EU leaders in Brussels, his special ops men in #Turkey's border province continue to run up and down on Evros river, with fingers on triggers and eyes set for #Greece troops. pic.twitter.com/rxjuWhaKJY

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) March 9, 2020