NBA κορoνοϊός: Πέντε ομάδες σε καραντίνα μετά το πρώτο κρούσμα σε παίκτη

NBA κορoνοϊός: Οι εξελίξεις τρέχουν και στο NBA μετά το πρώτο κρούσμα κορωνοϊού σε παίκτη. Η λίγκα, μετά την είδηση πως ο Ρούντι Γκομπέρ είναι θετικός στον κορωνοϊό, αποφάσισε να διακόψει το πρωτάθλημα επ’ αορίστον, αλλά ταυτόχρονα προχωρά σε ακόμη πιο δραστικά μέτρα. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα από τις ΗΠΑ, εκτός των Γιούτα Τζαζ, ομάδα στην οποία παίζει ο Γκομπέρ, θα μπουν σε καραντίνα όσες ομάδες αντιμετώπισε η ομάδα του τις τελευταίες δέκα ημέρες. Αυτές είναι οι Μπόστον Σέλτικς, Κλίβελαντ Καβαλίερς, Τορόντο Ράπτορς, Ντιτρόιτ Πίστονς και Νιου Γιορκ Νικς.

Όλοι οι παίκτες και το προπονητικό τιμ των ομάδων θα τεθεί σε καραντίνα για τις επόμενες δύο εβδομάδες, καθώς υπάρχει έντονη ανησυχία πως ο Γάλλος σέντερ μπορεί να έχει μεταφέρει και αλλού την ασθένεια. Ο Γκομπέρ ασθένησε 24 ώρες πριν από το παιχνίδι με την Οκλαχόμα, το οποίο επρόκειτο να διεξαχθεί τα ξημερώματα, όμως δεν ξεκίνησε ποτέ.

Cavs, Knicks, Celtics, Pistons and Raptors told to self-quarantine after recently playing the Jazz, per @WindhorstESPN pic.twitter.com/BmkKcW0XjZ

Με ένα tweet του ο Λεμπρόν Τζέιμς σχολιάζει την απόφαση για την διακοπή του ΝΒΑ και γενικότερα όλα όσα συμβαίνουν στο τρέχον έτος. «Ακυρώνουμε τα αθλητικά γεγονότα, τα σχολεία, τη δουλειά στο γραφείο, κτλ, κτλ. Αυτό που πραγματικά πρέπει να ακυρώσουμε είναι το 2020. Γαμώτο είναι τρεις πολύ δύσκολοι μήνες. Ο Θεός ας μας ευλογεί. Μείνετε ασφαλείς…», έγραψε ο άσος των Λέικερς.

Man we cancelling sporting events, school, office work, etc etc. What we really need to cancel is 2020! 🤦🏾‍♂️. Damn it’s been a rough 3 months. God bless and stay safe🙏🏾

— LeBron James (@KingJames) March 12, 2020