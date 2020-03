Αγώνες – Kορoνοϊός: Τα “γαλλικά” του Κλοπ σε οπαδούς που ήθελαν high-five

Αγώνες – Kορoνοϊός: Ο Γιούργκεν Κλοπ εξοργίστηκε με τους φίλους της Λίβερπουλ που του έδωσαν το χέρι κατά την είσοδο του στον αγωνιστικό χώρο και τους έβαλε στη… θέση τους. Οι παίκτες απαγορεύεται να δίνουν τα χέρια κατά την παρουσίαση του ματς, το ίδιο ισχύει και για τους προπονητές στους πάγκους, συνεπώς, η πρωτοβουλία ορισμένων οπαδών να πάρουν το high-five του Γιούργκεν Κλοπ δεν εξελίχθηκε θετικά.

Ο Γερμανός με το που βγήκε στον αγωνιστικό χώρο είδε ουκ ολίγα χέρια που περίμεναν ανταπόδοση να κρέμονται από τις εξέδρες, αλλά ο ίδιος έβαλε άπαντες στη θέση τους εξοργισμένος:

«Πάρτε τα χέρια σας μακριά γαμ*****ι ηλίθιοι», ήταν το ξέσπασμα του Γερμανού, ο οποίος έχει πάρει σοβαρά τα μέτρα πρόληψης για τον κορωνοϊό, εφαρμόζοντάς τα και με τον Τσόλο Σιμεόνε.

Now is NOT the time to be asking for high-fives, guys 😬 pic.twitter.com/UNwfQTC9oz

— Football on BT Sport (@btsportfootball) March 11, 2020