NBA κορονοϊός: Αναβάλλεται η σεζόν – Οργή για τη συμπεριφορά του Ρούντι Γκομπέρ

NBA κορονοϊός: Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο NBA μετά το κρούσμα κορωνοϊού του Ρούντι Γκομπέρ. Η λίγκα με ανακοίνωσή της, αναφέρει πως μετά τη λήξη των αγώνων, το πρωτάθλημα διακόπτεται μέχρι νεοτέρας. Λίγη ώρα μετά την αναβολή του αγώνα των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με τους Γιούτα Τζαζ, η διοργανώτρια αρχή εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία επιβεβαίωσε πως ο Γκομπέρ βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό. Στην ανακοίνωση τονίζουν πως η τελευταία εξέλιξη θέτει σε κίνδυνο αρκετό κόσμο και γι’ αυτό αποφασίστηκε να μην συνεχιστεί το πρωτάθλημα, μέχρι νεοτέρας.

«Το NBA ανακοινώνει πως παίκτης των Γιούτα Τζαζ εξετάστηκε προληπτικά για κορωνοϊό. Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ανακοινώθηκαν λίγο πριν το τζάμπολ του αγώνα μεταξύ των Γιούτα Τζαζ και Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ. Εκείνη τη στιγμή ο αγώνας αναβλήθηκε. Ο παίκτης που μολύνθηκε δεν ήταν στην αρένα. Το ΝΒΑ αναβάλει τους αγώνες μετά το τέλος του σημερινού προγράμματος μέχρι νεοτέρας. Το NBA θα χρησιμοποιήσει αυτό το κενό διάστημα για να αποφασίσει τα επόμενα βήματα σε σχέση με την εξάπλωση του κορωνοϊού».

Just a couple of days ago Rudy Gobert touched all the mics at his press conference as a joke. He now has the coronavirus and the NBA Season is suspended

